Василий Косарев: «Маркетинг начинается с продукта»

КубА Клуб 23 июля провел очередной летний бизнес-завтрак в Краснодаре. На этот раз спикером встречи стал основатель и директор SMM-агентства «Лайка» Василий Косарев. Резидентам и гостям клуба спикер рассказал, как создавал агентство, с какими клиентами работает, чем отличается работа с застройщиками и торговыми центрами и с чего начинается маркетинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер встречи Василий Косарев

Фото: Михаил Брайко Спикер встречи Василий Косарев

Фото: Михаил Брайко

Василий Косарев родился в Мурманской области. Когда ему было пять лет, семья переехала в небольшой поселок Волгоградской области. Будущий предприниматель обучался в Волгоградском государственном университете по специальности «Менеджмент», затем окончил аспирантуру. Прошел дополнительное обучение в «Школе предпринимателя».

Еще студентом Василий начал заниматься SMM (маркетинг в социальных сетях). Изучил различные техники контента, что такое цепочки рассылок, как подписывать пользователей на свои сообщества в социальных сетях. В 2012 году в Волгограде основал SMM-агентство «Лайка». При этом параллельно занимался другими проектами: открыл бизнес по доставке еды, работал в Торгово-промышленной палате региона.

«Я получил хороший опыт. Но понял, что нельзя усидеть на всех стульях сразу. Нужно выбрать что-то одно. В какой-то момент у меня произошло выгорание. Я уехал в Москву, а агентство оставил на партнера»,— рассказал Василий Косарев.

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В столице Василий устроился в продюсерский центр, где работал с селебрити. Но не забывал и про собственное дело, предлагая клиентам продюсерского центра услуги по продвижению в социальных сетях. Так «Лайка» стала известна за пределами Волгограда.

«Однажды меня пригласили выступить в Краснодаре. Я принял приглашение, но вместо того чтобы приехать на неделю-полторы, остался здесь насовсем. Очень понравился город, теплый южный климат, улица Красная с ее приятнейшими уличными кафе»,— вспоминает спикер.

Сегодня в команде его агентства — более 80 человек, и все работают удаленно. Без офиса компания обходится уже восемь лет. Как считает Василий, удаленная работа — это вопрос доверия.

Основные клиенты агентства — торговые центры и застройщики. «Если взять торговые центры, то это классический SMM. Нам нужно донести информацию до тех, кто уже посещает этот торговый центр, и привлечь новых посетителей. Чтобы человек подписался на группу в соцсетях, ставил лайки, писал комментарии»,— рассказал Василий Косарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Косарев — основатель и директор SMM-агентства «Лайка»; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко Василий Косарев — основатель и директор SMM-агентства «Лайка»; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

При работе с застройщиками задачи ставятся совершенно другие. По словам спикера, агентство заходит в проект на этапе котлована. «Наша задача — начать собирать в социальных сетях сообщество с нуля. Людям интересно, что происходит на стройке, особенно если создается что-то масштабное. Яркий пример — строительство торгового центра "Акварель". Застройщик еще не запустил его в работу, а в сообществе уже было 3 тыс. человек, которым был интересен процесс стройки, когда объект войдет в эксплуатацию»,— вспоминает спикер.

По словам Василия, люди сами присоединяются к сообществу. Но если показать это сообщество в качестве рекламы, то подписчиков будет больше. Проблема, если застройщик неизвестный. В этом случае нужно придумать, в чем заключается его ценность для аудитории.

«Маркетинг начинается с продукта. Но многие об этом часто забывают»,— отметил Василий Косарев, отвечая на вопросы гостей и резидентов клуба в финале встречи.

Справка о КубА Клубе КубА Клуба — сообщество предпринимателей юга России. Способствует росту успешности и числа предпринимателей. За счет опыта создателей клуба, привлечения компетенций резидентов, знаний и навыков сторонних консультантов клуб создает экосистему востребованных сервисов в области образования, консультирования, сопровождения и объединения предпринимателей. Ценности клуба: качество, гостеприимство, открытость общения. На счету клуба более 100 бизнес-завтраков, на которых побывали известные спортсмены, политики и предприниматели.

Рекламодатель: ИП Пшеничный Алексей Александрович

ИНН 231103204740