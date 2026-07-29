В Краснодаре с утра 29 июля работают 85 АЗС

По состоянию на утро 29 июля в Краснодаре работают 85 автозаправочных станций. При этом ситуация с наличием топлива остается динамичной и может меняться в течение дня, передает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Бензин марки АИ-92 доступен на 80 АЗС, АИ-95 — на 64 станциях, АИ-100 — на 10 объектах. Дизельное топливо имеется на 74 заправках.

Работающие АЗС представлены основными сетями, включая «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, КТК, «Ирбис», PNB, «ЮНК», «Партнер», ОПТИ и Petrol. Заправочные станции расположены в различных районах города — на улицах Селезнева, Уральской, Московской, Дзержинского, Российской, Ростовском шоссе, Западном обходе, Восточно-Кругликовской и других магистралях.

На части АЗС собственники ввели ограничения: отпуск топлива осуществляется только непосредственно в баки автомобилей. Еще 18 заправочных станций временно не реализуют нефтепродукты, 11 объектов закрыты на ремонт или проходят процедуру ребрендинга.

В городском центре управления сообщают, что на всех уровнях принимаются меры для стабилизации ситуации. Жителей и автомобилистов призвали не приобретать топливо впрок, чтобы избежать увеличения очередей и сохранить доступность бензина и дизеля для всех участников движения.

Вячеслав Рыжков