Над Крымом, Кубанью и другими регионами за ночь сбили 295 БПЛА

Средства противовоздушной обороны в ночь на 29 июля уничтожили и перехватили 295 украинских беспилотников самолетного типа над территориями российских регионов. Об этом сообщило Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, атаки отражались в период с 20:00 мск 28 июля до 08:00 мск 29 июля. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Рязанской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, Чувашской Республикой, Республикой Татарстан, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Вячеслав Рыжков