Задержан один из участников избиения ученого РАН Никиты Зезина

Правоохранительные органы задержали одного из подозреваемых по делу об избиении в Екатеринбурге директора Уральского федерального аграрного центра РАН Никиты Зезина. Об этом пишет «Ъ-Урал». Фигуранта уголовного дела вчера вечером доставили к следователю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Зезин

Фото: ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН Никита Зезин

Фото: ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

«Допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления точной причины смерти и взаимосвязи с произошедшим нападением», — уточнили в свердловском управлении СКР.

О смерти ученого стало известно на прошлой неделе. Сообщалось, что причиной стал инфаркт. Однако позднее депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер заявил, что гибели господина Зезина предшествовало нападение нескольких мужчин. Поводом стало то, что ученый заметил на опытных полях малолетних детей, которые на квадроциклах уничтожали посевы. Родители несовершеннолетних позже избили ученого и его заместителя, утверждал депутат.