Ученый РАН Никита Зезин умер после избиения в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти в Екатеринбурге директора Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения Российской академии наук Никиты Зезина. В ведомство поступила информация о том, что за несколько дней до смерти ученого избили. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по итогам расследования, сообщили в пресс-службе СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН Фото: ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

О смерти господина Зезина пресс-служба УрО РАН сообщила 23 июля. Позднее депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер в соцсети рассказал подробности о событиях, предшествовавших гибели ученого, писал «Ъ-Урал».

По словам депутата, 13 июля Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин обследовали опытные поля. На одном из них они заметили малолетних детей на квадроцикле, уничтожавших посевы. Ученые попросили у детей телефоны родителей. Связавшись с ними, господа Зезин и Шанин сообщили о поведении детей и предложили довезти несовершеннолетних до института, чтобы передать семьям.

«Примерно в 18:00 к институту подъехало четыре джипа. Из одного вышли две спортивного вида особи, один представился Аркашей и, изрыгая мат, ударил Никиту Николаевича в голову...» — написал Вячеслав Вегнер. Из его поста следует, что среди нападавших был отец одного из детей и что несовершеннолетние присутствовали при избиении ученых. Депутат добавил, что когда Никита Зезин потерял сознание, мужчины начали избивать его заместителя Александра Шанина.

Господин Вегнер назвал произошедшее убийством и направил председателю СКР Бастрыкину заявление с просьбой провести тщательное расследование.

Никита Зезин посвятил сельскохозяйственной науке более 40 лет. Был профессором Уральского государственного аграрного университета, входил в коллегию Министерства агропромышленного комплекса Свердловской области, в совет Национального союза селекционеров и семеноводов. Написал более 260 научных работ. Удостоен национальной премии имени П.А. Столыпина «Аграрная элита России», награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. С ученым простились 27 июля.