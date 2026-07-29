Минздрав Турции ответил на запрос Роспотребнадзора о вирусе Коксаки
Власти Турции держат на контроле ситуацию с вирусными заболеваниями на курортах страны, заявили «РИА Новости» в турецком Минздраве. Так в ведомстве ответили на запрос Роспотребнадзора, направленный из-за сообщений о случаях заражения российских туристов вирусом Коксаки.
«Заболевания, вызванные вирусом Коксаки, находятся под пристальным контролем нашего министерства,— заверили в Минздраве Турции. — Наше министерство непрерывно проводит контрольные мероприятия, направленные на защиту здоровья населения, и обеспечивает полную прозрачность при обмене информацией с международными организациями».
Вирус Коксаки чаще всего передается контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу. Среди симптомов заболевания — высокая температура, сыпь, поражение слизистых.
Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции 21 июля. По данным российского ведомства, несколько человек, включая детей, заболели в отеле IC Santai Family Resort в турецком Белеке. В Ассоциации туроператоров (АТОР) говорили, что российские туроператоры и страховые компании не наблюдают вспышек заболеваемости вирусом Коксаки среди туристов в Турции. Власти Антальи также не подтвердили информацию о массовом заражении россиян.
Запросы Роспотребнадзора в Минздрав Турции относительно вируса Коксаки имеют прецеденты. Например, в ноябре (2024 года, по всей видимости) Роспотребнадзор уже запускал горячую линию в связи с сообщениями о заражении детей вирусом Коксаки после отдыха на турецких курортах. Ведомство тогда собирало информацию о заболевших для оперативного реагирования и оценки ситуации за прошедший месяц. Также Роспотребнадзор запрашивал у Минздрава Турции данные о возможном массовом отравлении россиян в Кемере.
Между Россией и Турцией действует меморандум о сотрудничестве в области охраны здоровья туристов и борьбы с инфекционными болезнями. Этот документ предусматривает оперативный обмен информацией и содействие в проведении эпидемиологических расследований в случае возникновения инфекционных заболеваний среди граждан одной из стран на территории другой. В связи с этим Роспотребнадзор ранее указывал на необходимость соблюдения туристами мер профилактики, таких как тщательное мытье рук, использование бутилированной воды и избегание контактов с людьми, имеющими признаки инфекционных заболеваний.
Несмотря на опасения, Российский союз туриндустрии (РСТ) и Ассоциация туроператоров (АТОР) ранее заявляли, что туроператоры и страховые компании не фиксируют увеличения заболеваемости российских туристов вирусом Коксаки в Турции. Турецкие отели также опровергали случаи заражения. Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, однако, призывал россиян воздержаться от посещения Турции из-за распространенности вируса Коксаки летом.