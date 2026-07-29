Минздрав Турции ответил на запрос Роспотребнадзора о вирусе Коксаки

Власти Турции держат на контроле ситуацию с вирусными заболеваниями на курортах страны, заявили «РИА Новости» в турецком Минздраве. Так в ведомстве ответили на запрос Роспотребнадзора, направленный из-за сообщений о случаях заражения российских туристов вирусом Коксаки.

«Заболевания, вызванные вирусом Коксаки, находятся под пристальным контролем нашего министерства,— заверили в Минздраве Турции. — Наше министерство непрерывно проводит контрольные мероприятия, направленные на защиту здоровья населения, и обеспечивает полную прозрачность при обмене информацией с международными организациями».

Вирус Коксаки чаще всего передается контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу. Среди симптомов заболевания — высокая температура, сыпь, поражение слизистых.

Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции 21 июля. По данным российского ведомства, несколько человек, включая детей, заболели в отеле IC Santai Family Resort в турецком Белеке. В Ассоциации туроператоров (АТОР) говорили, что российские туроператоры и страховые компании не наблюдают вспышек заболеваемости вирусом Коксаки среди туристов в Турции. Власти Антальи также не подтвердили информацию о массовом заражении россиян.