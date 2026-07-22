АТОР не выявила массовых заражений туристов вирусом Коксаки в Турции

Российские туроператоры и страховые компании не наблюдают вспышек заболеваемости вирусом Коксаки среди туристов в Турции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР).

«По данным туроператоров и страховых компаний, чьи полисы включены в состав турпакетов, в последнее время в Турции не фиксируется ничего похожего на вспышку заболеваемости», — заявили представители организации. По их словам, у путешественников нет оснований для беспокойства.

Накануне Роспотребнадзор направил в Минздрав Турции запрос об эпидемиологической ситуации из-за сообщений о случаях заражения российских туристов вирусом Коксаки. По данным ведомства, несколько человек, включая детей, заболели в отеле IC Santai Family Resort в турецком Белеке.