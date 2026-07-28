Власти Антальи опровергли массовое заражение россиян вирусом Коксаки
Массового заражения российских туристов вирусом Коксаки в Анталье нет, сообщили власти муниципалитета. От гостиниц не поступало жалоб на ситуацию со здоровьем отдыхающих.
«Информация о массовом заражении российских туристов вирусом Коксаки не соответствует действительности. Ситуация в отелях Антальи стабильная»,— сообщили «РИА Новости» в муниципалитете.
21 июля Роспотребнадзор направил в Минздрав Турции запрос об эпидемиологической ситуации из-за сообщений о случаях заражения российских туристов вирусом Коксаки. По данным ведомства, заразились несколько человек в отеле IC Santai Family Resort в Белеке. Массовые заражения опровергли.
Вирус Коксаки чаще всего передается контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу. Среди симптомов заболевания — высокая температура, сыпь, поражение слизистых.
Случаи появления сообщений о заражении вирусом Коксаки и их последующие опровержения со стороны турецких властей и представителей туроператоров уже происходили ранее. Так, в ноябре 2024 года, по данным Роспотребнадзора, после появления информации о заболевании детей вирусом после отдыха на турецких курортах, ведомство запускало горячую линию для сбора данных. Однако опрошенные Ассоциацией туроператоров России (АТОР) страховые компании тогда не зафиксировали массовых случаев заражения, а турецкие отели опровергли информацию об инцидентах. Главный детский инфекционист Москвы Людмила Мазанкова также сообщала о единичных случаях заражения вирусом Коксаки в столице, называя ситуацию типичной для осенне-зимнего периода и отмечая отсутствие вспышек. Информация об этом вирусе появлялась и в контексте других российских регионов, где также заявлялось об отсутствии массовых вспышек, либо речь шла об единичных случаях, а местные минздравы опровергали сообщения об эпидемии.
Эпидемиологи, в том числе кандидат медицинских наук, главный внештатный врач-эпидемиолог Минздрава Республики Адыгея Альбина Шеожева, отмечают, что вспышки Коксаки случаются в России ежегодно и не приводят к значимым последствиям или эпидемиям. Вирус Коксаки, по их мнению, циркулирует по всему миру и в России уже есть масса его резервуаров. Передается он фекально-оральным, а иногда и воздушно-капельным путем через воду, еду, предметы быта. Наибольшую опасность представляет для детей, так как у них часто отсутствует иммунитет при первой встрече с вирусом. Основные меры профилактики включают соблюдение правил гигиены, использование бутилированной или кипяченой воды и избегание контактов с заболевшими. Важно отметить, что вирус прекрасно сохраняется в холодной воде и замороженном состоянии.