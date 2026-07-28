Власти Антальи опровергли массовое заражение россиян вирусом Коксаки

Массового заражения российских туристов вирусом Коксаки в Анталье нет, сообщили власти муниципалитета. От гостиниц не поступало жалоб на ситуацию со здоровьем отдыхающих.

«Информация о массовом заражении российских туристов вирусом Коксаки не соответствует действительности. Ситуация в отелях Антальи стабильная»,— сообщили «РИА Новости» в муниципалитете.

21 июля Роспотребнадзор направил в Минздрав Турции запрос об эпидемиологической ситуации из-за сообщений о случаях заражения российских туристов вирусом Коксаки. По данным ведомства, заразились несколько человек в отеле IC Santai Family Resort в Белеке. Массовые заражения опровергли.

Вирус Коксаки чаще всего передается контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу. Среди симптомов заболевания — высокая температура, сыпь, поражение слизистых.