Рейс Новосибирск—Краснодар вернулся в аэропорт вылета

Самолет авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс №5115 по маршруту Новосибирск—Краснодар, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, воздушное судно благополучно приземлилось в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина. На борту находились 160 пассажиров.

Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, а также обеспечения прав пассажиров на получение предусмотренных услуг в связи с задержкой рейса.

Вячеслав Рыжков