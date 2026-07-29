Минпросвещения обновит программы по пяти предметам в 10–11-х классах

С 1 сентября 2027 года старшеклассники будут изучать пять предметов по обновленным практико-ориентированным программам. Речь идет о физике, химии, биологии, математике и информатике, заявил «РИА Новости» эксперт Минпросвещения Максим Костенко.

По словам эксперта, содержание упомянутых предметов «привели в соответствие с достижениями современной науки». Также у них «усилили практическую составляющую». Как уточнил господин Костенко, единый стандарт вводят для реализации комплексного плана, утвержденного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

С 1 сентября этого года в школах начнут преподавать по новым учебникам обществознания для 9–10-х классов под редакцией председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. В сентябре 2028 года в российских школах появится единый учебник по географии. Кто станет автором пособия, пока неизвестно.