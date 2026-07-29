Минпросвещения обновит программы по пяти предметам в 10–11-х классах
С 1 сентября 2027 года старшеклассники будут изучать пять предметов по обновленным практико-ориентированным программам. Речь идет о физике, химии, биологии, математике и информатике, заявил «РИА Новости» эксперт Минпросвещения Максим Костенко.
По словам эксперта, содержание упомянутых предметов «привели в соответствие с достижениями современной науки». Также у них «усилили практическую составляющую». Как уточнил господин Костенко, единый стандарт вводят для реализации комплексного плана, утвержденного премьер-министром Михаилом Мишустиным.
С 1 сентября этого года в школах начнут преподавать по новым учебникам обществознания для 9–10-х классов под редакцией председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. В сентябре 2028 года в российских школах появится единый учебник по географии. Кто станет автором пособия, пока неизвестно.
Минпросвещения последовательно работает над обновлением образовательных программ. В ноябре 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил «Комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года». Этот документ, как и ранее, предусматривает обновление школьных стандартов и программ по математике и естественным наукам к 2026 году, а также разработку новых учебников к 2027 году. Соответствующее поручение обновить школьные программы по математике и естественным наукам, чтобы сделать их более понятными и интересными, дал президент Владимир Путин, подчеркнув необходимость убрать из системы образования устаревшие курсы.
Помимо пяти предметов, которые будут обновлены с 1 сентября 2027 года, Минпросвещения уже ранее занималось унификацией учебного процесса. Так, с 1 сентября 2025 года в России начнут действовать новые федеральные учебные планы для начального образования, согласно которым сократятся часы по некоторым предметам, например, по родному языку. Также с 1 сентября 2026 года в школы вернутся оценки за поведение. В старших классах, помимо прочего, может появиться дополнительный курс по истории России.
В целом эти шаги направлены на повышение качества образования и его практической направленности. Например, в Минпросвещения России ранее отмечали, что изменения в программе обществознания были нацелены на корректировку учебной нагрузки и обновление содержания школьных предметов. Министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что «мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям».