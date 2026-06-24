На ПМЮФ презентовали новые учебники по обществознанию под редакцией Дмитрия Медведева
На Петербургском международном юридическом форуме представили новые школьные учебники по обществознанию, главным редактором которых выступил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, с 1 сентября 2026 года по ним начнут учиться 9–10 классы, а с 2027-го — и 11-е. Цена государственного учебника будет в разы ниже коммерческих аналогов, сообщает «РИА Новости».
Новые учебники уже готовы к печати
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«С 1 сентября все школьники страны — 9–10 классы — будут обучаться по этим учебникам, а с 1 сентября 2027 года — уже в 11 классе», — сказал господин Кравцов на сессии «Законотворчество и национальные правовые традиции».
О планах обновления учебников по обществознанию уже сообщали в Минпросвещения, подчеркивая необходимость единого государственного подхода к преподаванию общественных дисциплин.