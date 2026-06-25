В сентябре 2028 года в российских школах появится единый учебник по географии
Единый учебник по географии начнут вводить в российских школах с 1 сентября 2028 года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на пленарном заседании форума учителей географии и студентов профильных вузов.
«Сейчас идет разработка единого государственного учебника по географии... И планируется, что с 1 сентября 2028 года уже по нему будут работать наши школы. До этого мы проведем подготовку»,— пояснил господин Кравцов (цитата по ТАСС).
Учебник должны написать за 2026 год, а на 2027-й запланирована его апробация. Кто станет автором пособия — Сергей Кравцов не уточнил. О необходимости создания такого учебника в декабре прошлого года говорил президент России Владимир Путин.
Пока в России существует только единое учебное пособие по истории. С 2023 года по учебникам под авторством помощника президента Владимира Мединского, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и историка Александра Чубарьяна преподают в 10-11-х классах, с 2025-го — в 5-7-х классах. В этом году планируется начать преподавание по аналогичному пособию для 8-9-х классов. Уже разработан, но еще не используется в школах единый учебник по обществознанию для 9-11-х классов под авторством зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева. В текущем году Минпросвещения займется разработкой единых учебников по русскому языку, литературе и физико-математическим предметам.
Введение единого учебника по географии является частью более широкой инициативы по созданию единых государственных учебников по всем школьным предметам, запущенной по поручению президента Владимира Путина. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее заявлял, что цель этой линейки — формирование «единого образовательного пространства» для одинаковой подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ по всей стране. Полностью завершить работу над едиными учебниками по всем школьным предметам планируется до 2029 года.
Работа над едиными учебниками уже ведется по нескольким направлениям. Так, Русский географическое общество (РГО) разрабатывает новый «мировоззренческий» учебник географии для 5-11-х классов, включая атласы и контурные карты, с целью обновить содержание предмета и сформировать у учащихся чувство патриотизма. По истории единые учебники стали использоваться для старшеклассников с 1 сентября 2023 года, а для 5-7 классов — с 2025/26 учебного года. Единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов уже подготовлены и проходят экспертизу, а для начальной и основной школы их планируется ввести с сентября 2028 года. Также к сентябрю 2027 года ожидаются тексты единых учебников по естественным наукам, включающим математику, физику, информатику, химию и биологию.