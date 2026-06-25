В сентябре 2028 года в российских школах появится единый учебник по географии

Единый учебник по географии начнут вводить в российских школах с 1 сентября 2028 года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на пленарном заседании форума учителей географии и студентов профильных вузов.

«Сейчас идет разработка единого государственного учебника по географии... И планируется, что с 1 сентября 2028 года уже по нему будут работать наши школы. До этого мы проведем подготовку»,— пояснил господин Кравцов (цитата по ТАСС).

Учебник должны написать за 2026 год, а на 2027-й запланирована его апробация. Кто станет автором пособия — Сергей Кравцов не уточнил. О необходимости создания такого учебника в декабре прошлого года говорил президент России Владимир Путин.

Пока в России существует только единое учебное пособие по истории. С 2023 года по учебникам под авторством помощника президента Владимира Мединского, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и историка Александра Чубарьяна преподают в 10-11-х классах, с 2025-го — в 5-7-х классах. В этом году планируется начать преподавание по аналогичному пособию для 8-9-х классов. Уже разработан, но еще не используется в школах единый учебник по обществознанию для 9-11-х классов под авторством зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева. В текущем году Минпросвещения займется разработкой единых учебников по русскому языку, литературе и физико-математическим предметам.