Сенат США утвердил прокурора Джея Клейтона на пост главы Национальной разведки

Сенат утвердил кандидатуру прокурора Южного округа Нью-Йорка Джея Клейтона на должность директора Национальной разведки США. Решение было принято 51 голосом «за» при 47 «против», сообщает CNN.

Господин Клейтон сменит на посту бывшего главу Федерального агентства жилищного финансирования Уильяма Пулте, который был назначен исполняющим обязанности главы ведомства почти два месяца назад. В Конгрессе, в целом, остались довольны его работой, несмотря на опасения критиков в том, что он превратит ведомство в инструмент для преследования политических врагов президента США Дональда Трампа, отмечает телеканал.

При этом Уильям Пулте провел масштабные сокращения аппарата Управления директора Национальной разведки (ODNI), выполняя распоряжение господина Трампа. Среди конгрессменов сохранялось достаточно широкое согласие в том, что аппарат ведомства за последние годы чрезмерно разросся, а некоторые сотрудники республиканцев в сенатском комитете по разведке положительно оценили проведенную за 40 дней оптимизацию.

Как отмечает CNN, господин Клейтон имеет ограниченный и формальный опыт работы в разведке — на посту прокурора он занимался делами о терроризме. Несмотря на это, назначение господина Клейтона поддержали даже некоторые представители Демократической партии, которые ожидают, что при нем работа ведомства будет более стабильной и предсказуемой, отмечает телеканал.

По оценке CNN, новый директор возглавит Управление директора Национальной разведки в момент, когда влияние и полномочия ведомства находятся на одном из самых низких уровней за всю историю его существования. За время работы господина Пулте штат ODNI сократился примерно на 30%. Часть нынешних и бывших американских чиновников предупреждает, что эти меры ослабили возможности разведывательного сообщества. При этом многие функции и политическое влияние в администрации Дональда Трампа оказались фактически сосредоточены в руках директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.