Трамп назначил главой Нацразведки директора агентства жилищного финансирования

Президент США Дональд Трамп назначил директора Федерального агентства жилищного финансирования Уильяма Пулте и. о. директора Национальной разведки. Действующая глава Нацразведки Тулси Габбард подала в отставку с 30 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уильям Пулте

Фото: United States Federal Government Уильям Пулте

Фото: United States Federal Government

«Уильям имеет большой опыт управления наиболее деликатными вопросами в Америке, безопасностью и надежностью рынков»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Уильям Пулте сохранит должности директора Федерального агентства жилищного финансирования и председателя ипотечного агентства Fannie Mae / Freddie Mac, уточнил президент.

Тулси Габбард возглавила Национальную разведку США 12 февраля 2025 года. Она объяснила решение уйти в отставку тем, что у ее мужа диагностировали редкую форму рака костей. Изначально Дональд Трамп сообщал, что и. о. директора Национальной разведки станет первый заместитель госпожи Габбард Аарон Лукас.

38-летний Уильям Пулте возглавил Федеральное агентство жилищного финансирования в марте 2025 года. В 2011 году он основал инвестиционную фирму Pulte Capital, затем — несколько некоммерческих организаций. У господина Пулте нет опыта работы в разведывательных службах. The New York Times называет его «ярым сторонником Трампа».

Об уходе Тулси Габбард из кабинета президента США — в материале «Ъ» «Чужая среди несвоих».