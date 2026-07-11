И.о. Нацразведки США объявил о новой волне сокращений
Исполняющий обязанности главы Национальной разведки США Уильям Пулте анонсировал новый этап сокращений «избыточного или некритичного» персонала. О начале массовых увольнений в управлении директора национальной разведки США (ODNI) в конце июня сообщал CNN.
«Будущее Национальной разведывательной службы выглядит исключительно многообещающим, и в его основе будет лежать соблюдение законов и нормативных актов»,— написал он в соцсети X.
По информации CNN, под самые жесткие сокращения попадут Национальный контртеррористический центр и Национальный центр контрразведки и безопасности.
Уильям Пулте сменил на посту главы Нацразведки Тулси Габбард 2 июня, ее отставка вступила в силу 30 июня. Опыта работы в разведывательных службах у него нет. Господин Пулте также сохранил должности директора Федерального агентства жилищного финансирования и председателя ипотечного агентства Fannie Mae / Freddie Mac.
Нынешние сокращения в Управлении директора национальной разведки США (ODNI) являются частью более широкой кампании по оптимизации государственных расходов и деятельности спецслужб, начатой администрацией Дональда Трампа. Ещё в августе 2025 года предыдущий директор Национальной разведки США Тулси Габбард анонсировала сокращение штата на 40% с целью экономии до $700 млн в год, отмечая, что за последние 20 лет разведка стала «раздутой и неэффективной» структурой. Эти меры направлены на сосредоточение на объективных разведданных и восстановлении доверия. Под жёсткие сокращения тогда попадали, в частности, центры по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, с иностранным вредоносным влиянием и интеграции разведданных о киберугрозах. Верховный суд США в июле 2025 года разрешил администрации Трампа проводить массовые сокращения в госорганах, что затронуло сотни тысяч человек и охватило многие министерства и агентства, включая оборону, сельское хозяйство, торговлю, здравоохранение и социальные службы.
Масштабные сокращения коснулись и других ведомств, таких как Агентство национальной безопасности (NSA), которое в декабре 2025 года уменьшило свой штат на 2 тысячи человек. Аналогичные предложения о добровольном увольнении с компенсацией получали сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР) в начале 2025 года. Эти меры были частью инициативы по сокращению госаппарата на 10% и уменьшению дефицита госбюджета, который по состоянию на февраль 2025 года составлял $2 трлн. В рамках этой же программы администрация Трампа также инициировала сокращение персонала в Госдепартаменте, в том числе в американских посольствах по всему миру. Эти реформы направлены на борьбу с тем, что администрация называет «глубинным государством», стремясь сделать государственные структуры более эффективными и менее бюрократическими.