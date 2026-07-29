МИД Ирана: Тегеран готов продолжать воевать ради контроля над Ормузским проливом

Возвращение Ормузского пролива к довоенному статусу невозможно, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади в эфире иранского государственного телевидения (IRIB). По его словам, если Тегеран потеряет контроль над морским коридором, иранский «успех в войне не будет полным». Исламская Республика готова продолжать воевать, чтобы этого не случилось, добавил он.

Господин Гарибабади подчеркнул, что сейчас Иран ведет переговоры по статусу пролива с Оманом, но диалог между странами к результатам пока не привел. Он рассказал, что Тегеран не принял предложение Маската о совместном контроле над маршрутом, а также отклонил идею привлечь к разминированию третьи страны.

Иранская сторона настаивает на полном контроле над входом в пролив и частичном — над выходом, сказал господин Гарибабади. В противном случае водный путь останется закрытым, добавил он.

По информации Bloomberg, один из сценариев в переговорах Ирана и Омана по Ормузскому проливу предполагает открытие «среднего коридора». Как сообщал Axios, страны могут достичь соглашения о возобновлении судоходства в проливе до конца выходных.