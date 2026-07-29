МИД Ирана: Тегеран готов продолжать воевать ради контроля над Ормузским проливом
Возвращение Ормузского пролива к довоенному статусу невозможно, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади в эфире иранского государственного телевидения (IRIB). По его словам, если Тегеран потеряет контроль над морским коридором, иранский «успех в войне не будет полным». Исламская Республика готова продолжать воевать, чтобы этого не случилось, добавил он.
Господин Гарибабади подчеркнул, что сейчас Иран ведет переговоры по статусу пролива с Оманом, но диалог между странами к результатам пока не привел. Он рассказал, что Тегеран не принял предложение Маската о совместном контроле над маршрутом, а также отклонил идею привлечь к разминированию третьи страны.
Иранская сторона настаивает на полном контроле над входом в пролив и частичном — над выходом, сказал господин Гарибабади. В противном случае водный путь останется закрытым, добавил он.
По информации Bloomberg, один из сценариев в переговорах Ирана и Омана по Ормузскому проливу предполагает открытие «среднего коридора». Как сообщал Axios, страны могут достичь соглашения о возобновлении судоходства в проливе до конца выходных.
Иран и Оман уже некоторое время ведут переговоры о будущем Ормузского пролива, стратегически важного морского пути, соединяющего Персидский залив с Оманским заливом. Иран неоднократно заявлял о своем праве на контроль над проливом и вводил различные ограничения на судоходство, в том числе взимание платы за проход и создание специального ведомства для контроля над судоходством. Текущий конфликт с США и Израилем обострил ситуацию, при этом Иран использовал пролив как рычаг давления, блокируя его в ответ на действия этих стран.
Судоходство в Ормузском проливе было фактически приостановлено после начала военной операции США и Израиля против Ирана в феврале 2026 года. МИД Ирана заявлял, что готов обсуждать восстановление нормального режима судоходства, однако настаивает на обеспечении безопасности. В то же время Вашингтон, хотя и заявлял о необходимости разблокировать пролив, отказывался снять все свои морские ограничения в отношении Ирана.
Переговоры между США и Ираном, которые проходили через посредников, включая Оман, касались, среди прочего, и судьбы Ормузского пролива. Иран выдвигал свои условия, включая признание его суверенитета над проливом и взимание платы за проход, что не устраивало американскую сторону. Оман, как один из ключевых игроков в регионе, также активно участвует в обсуждениях, стремясь к совместному управлению проливом и получению доли от доходов. Однако разногласия, как видно из последних заявлений, сохраняются.