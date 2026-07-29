Российский рынок перестал нуждаться в новых сыроварнях

На рынке сыров закончился активный инвестиционный цикл, длившийся с 2014 года, говорится в аналитической записке к рейтингу топ-20 производителей сыров, составленному Национальным союзом производителей молока («Союзмолоко»), «Милкньюс» и Streda Consulting. Эксперты замечают, что рынок сыров подошел к точке насыщения и в дальнейшем развиваться на нем за счет постоянного роста новых мощностей не получится.

Активный рост производства сыра в России начался в 2014 году, после введенного продовольственного эмбарго.

Мера предусматривает существенные ограничения на ввоз в Россию продукции из стран, поддержавших санкции, последовавшие за включением в состав страны Крыма. Под запрет попали в том числе большинство европейских сыров, составлявших в 2013 году до половины розничного предложения. Высвобождение значительной доли рынка привело к массовому выходу на него новых игроков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сыр выкатился на плато»