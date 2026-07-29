Российский рынок перестал нуждаться в новых сыроварнях
На рынке сыров закончился активный инвестиционный цикл, длившийся с 2014 года, говорится в аналитической записке к рейтингу топ-20 производителей сыров, составленному Национальным союзом производителей молока («Союзмолоко»), «Милкньюс» и Streda Consulting. Эксперты замечают, что рынок сыров подошел к точке насыщения и в дальнейшем развиваться на нем за счет постоянного роста новых мощностей не получится.
Активный рост производства сыра в России начался в 2014 году, после введенного продовольственного эмбарго.
Мера предусматривает существенные ограничения на ввоз в Россию продукции из стран, поддержавших санкции, последовавшие за включением в состав страны Крыма. Под запрет попали в том числе большинство европейских сыров, составлявших в 2013 году до половины розничного предложения. Высвобождение значительной доли рынка привело к массовому выходу на него новых игроков.
Подробнее — в материале «Ъ» «Сыр выкатился на плато»
Сыроделие в России остаётся привлекательным для инвестиций направлением благодаря доходности производства сыра и сыворотки, что делает эти сегменты наиболее прибыльными на молочном рынке. В целом, за последние десять лет в молокоперерабатывающий сектор было вложено около 450 млрд рублей, однако отрасль до сих пор считалась недоинвестированной, так как приоритетом было обеспечение внутренних потребностей в базовых молочных продуктах.
Несмотря на рост производства, российский рынок сыра остаётся ощутимо зависимым от импорта: в 2020 году доля импортных сыров составляла 33%, а объемы импортных поставок возросли на 13% по сравнению с 2019 годом. Основным поставщиком остается Белоруссия, продукция которой составляет до 84% импорта сыров и творога в Россию. Это приводит к усилению конкуренции для российских производителей, так как белорусская продукция, часто, на 30% дешевле отечественной, что объясняется девальвацией и низкой стоимостью сырья в Белоруссии за счет госрегулирования.