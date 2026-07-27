Парламент Ирана пригрозил Украине ответом за атаку на торговое судно

Глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что Тегеран не оставит без ответа действия Украины. На прошлой неделе иранский МИД обвинил Киев в атаке на торговое судно в Каспийском море.

«Любая атака на Иран всегда дорого обходится, и это по-прежнему актуально. США и Израиль прекрасно об этом знают. Украина тоже вскоре может понять, что Иран не оставляет без ответа ни одно действие. Список тех, кто просчитался, продолжает расти!» — написал господин Азизи в соцсети X.

По данным МИД Ирана, 25 июля при ударе Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море погиб человек, еще один пострадал. Тегеран назвал случившееся нарушением международного права и обвинил Киев в эскалации конфликта. Атаку подтвердил украинский президент Владимир Зеленский.