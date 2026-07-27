Парламент Ирана пригрозил Украине ответом за атаку на торговое судно
Глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что Тегеран не оставит без ответа действия Украины. На прошлой неделе иранский МИД обвинил Киев в атаке на торговое судно в Каспийском море.
«Любая атака на Иран всегда дорого обходится, и это по-прежнему актуально. США и Израиль прекрасно об этом знают. Украина тоже вскоре может понять, что Иран не оставляет без ответа ни одно действие. Список тех, кто просчитался, продолжает расти!» — написал господин Азизи в соцсети X.
По данным МИД Ирана, 25 июля при ударе Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море погиб человек, еще один пострадал. Тегеран назвал случившееся нарушением международного права и обвинил Киев в эскалации конфликта. Атаку подтвердил украинский президент Владимир Зеленский.
Инцидент с торговым судном в Каспийском море не является первым в череде столкновений иранских и украинских интересов. Ранее Украина уже оказывалась под подозрением в организации атак на военные объекты Ирана, например, на военный завод в Исфахане 29 января 2023 года. Тогда временный поверенный в делах Украины был вызван в МИД Ирана из-за заявлений советника президента Украины Михаила Подоляка, который косвенно намекнул на причастность Киева к этой атаке. Иран также обвинял украинский режим во враждебном подходе и попытках связать сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом в Украине для оправдания поставок западного вооружения Киеву.
Более года назад, 14 марта 2026 года, председатель комиссии Меджлиса по национальной безопасности Ибрагим Азизи (тот же, что сделал заявления по атаке в Каспийском море) уже заявлял, что Украина стала законной целью для ударов Ирана, поскольку, по его утверждениям, Киев оказывает помощь Израилю, поставляя ему беспилотники. Тогда Азизи ссылался на статью 51 Устава ООН, допуская, что вся территория Украины может стать законной целью для Ирана. Такие заявления отражают углубляющуюся напряженность в отношениях между двумя странами, где Иран воспринимает действия Украины как прямую угрозу своим национальным интересам.