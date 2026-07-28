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МИД России призвал мировое сообщество осудить удары ВСУ по автобусам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала международные структуры отреагировать на удар беспилотника по рейсовому автобусу в Белгородской области. В результате сегодняшней атаки пострадали 19 человек.

«Призываем всех ответственных участников мирового сообщества, включая профильные международные структуры и независимые СМИ, публично и недвусмысленно отреагировать»,— указано в публикации. По словам госпожи Захаровой, замалчивание происшествия должно «расцениваться как подстрекательство к терроризму» и «потакание нарушению гуманитарного права».

«Все причастные к этим атакам понесут ответственность», — заявила представитель МИДа. Как утверждает госпожа Захарова, операторы беспилотников видели и понимали, что наносят удары по гражданским объектам.

Сегодня при атаке беспилотника по пассажирскому автобусу в городе Шебекино Белгородской области 19 человек получили ранения. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. 20 июля БПЛА ВСУ также ударил по пассажирскому автобусу в Шебекине. Тогда погибли пять человек, включая одного несовершеннолетнего. Ранения получили 27 человек.

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