СКР возбудил дело о теракте после удара БПЛА по автобусу в Шебекино

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара беспилотника ВСУ по автобусу в Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По данным ведомства, при ударе погибли пять человек. По меньшей мере 25 человек получили ранения. Среди пострадавших есть несовершеннолетний. На месте происшествия спецслужбы устраняют последствия атаки. Следователи собирают доказательства, устанавливают тип и модель беспилотника, а также обстоятельства произошедшего. «Следственный комитет даст жесткую и принципиальную оценку действиям всех причастных лиц»,— отмечается в пресс-релизе ведомства.

Об атаке на пассажирский автобус в Шебекино сообщали врио губернатора региона Александр Шуваев и помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Среди погибших — четыре женщины и один 17-летний подросток. Трое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие — в состоянии средней степени тяжести.