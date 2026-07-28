Над Крымом, Кубанью и другими регионами сбили 112 БПЛА

Средства противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотников самолетного типа над территориями российских регионов, сообщили в Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Вячеслав Рыжков