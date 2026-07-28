В реестр утилизаторов вошли лишь 244 лицензированных компании из 2,5 тыс.

Из 2,5 тыс. лицензированных компаний отрасли в реестр предприятий с подтвержденными мощностями вошли только 244. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на круглом столе по цифровизации системы расширенной ответственности производителей.

На заседании также было отмечено, что правовая база механизма РОП для товаров и упаковки уже сформирована, а система в целом работает. Новый куратор направления в Минприроды, первый замглавы ведомства Джамбулат Хатуов, заявил, что главной задачей министерства остается создание инфраструктуры для обращения с отходами к 2030 году.

В Росприроднадзоре сообщили, что контроль за утилизацией стал заметно жестче. По данным ведомства, поступления экосбора в 2025 году выросли до 37,8 млрд руб. против 3,7 млрд руб. двумя годами ранее. Для проверки данных о мощностях утилизаторов регулятор начал использовать аналитическую систему на базе больших данных, сопоставляющую сведения из реестров, лицензий и баз других ведомств. По итогам первых проверок у девяти утилизаторов выявили 39 нарушений и начислили 80 млн руб. экосбора.

Подробнее — в материале «Ъ» «Утилизаторам показали "Хомяка"».