В реестр утилизаторов вошли лишь 244 лицензированных компании из 2,5 тыс.
Из 2,5 тыс. лицензированных компаний отрасли в реестр предприятий с подтвержденными мощностями вошли только 244. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на круглом столе по цифровизации системы расширенной ответственности производителей.
На заседании также было отмечено, что правовая база механизма РОП для товаров и упаковки уже сформирована, а система в целом работает. Новый куратор направления в Минприроды, первый замглавы ведомства Джамбулат Хатуов, заявил, что главной задачей министерства остается создание инфраструктуры для обращения с отходами к 2030 году.
В Росприроднадзоре сообщили, что контроль за утилизацией стал заметно жестче. По данным ведомства, поступления экосбора в 2025 году выросли до 37,8 млрд руб. против 3,7 млрд руб. двумя годами ранее. Для проверки данных о мощностях утилизаторов регулятор начал использовать аналитическую систему на базе больших данных, сопоставляющую сведения из реестров, лицензий и баз других ведомств. По итогам первых проверок у девяти утилизаторов выявили 39 нарушений и начислили 80 млн руб. экосбора.
Подробнее — в материале «Ъ» «Утилизаторам показали "Хомяка"».
Реформа расширенной ответственности производителей (РОП), запущенная в 2015 году, изначально не принесла ожидаемых результатов по утилизации и сбору средств, поскольку оказалась непригодна для администрирования. В связи с этим в августе 2023 года был принят федеральный закон №451-ФЗ, направленный на совершенствование механизма РОП.
Основной целью обновленной системы РОП является не пополнение бюджета экологическим сбором, а стимулирование предпринимателей к развитию производства и упаковки, способствующих снижению отходов, а также развитию рынка вторичного сырья. Однако многие эксперты отмечают фискальный перекос в регулировании и отсутствие стимулов к уменьшению образования отходов. Из-за недостаточного количества утилизационных мощностей и малого числа компаний в реестре для целей РОП производителям и импортерам чаще приходится платить экосбор.
Согласно новому регулированию, ответственность за утилизацию упаковки возлагается на ее производителей с 2025 года, а импортеры с 2026 года будут обязаны предоставлять банковские гарантии или сразу оплачивать экосбор. Для контроля за исполнением обязательств в системе РОП и выявления неплательщиков используется цифровая система ЕФГИС УОИТ. Росприроднадзор будет контролировать самостоятельные расчеты экосбора и выявлять нарушителей, используя анализ данных из государственных информационных систем.