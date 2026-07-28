Утилизаторам показали «Хомяка»

Требования к участникам рынка утилизации отходов будут ужесточены: регуляторы намерены добиваться реального экономического эффекта от их деятельности, следовало из выступлений представителей Минприроды, Минпромторга и Росприроднадзора на заседании круглого стола по цифровизации отрасли. Так, уже запущенная аналитическая система «Хомяк» сопоставляет данные из информсистем других ведомств (включая ФНС), выявляя случаи, когда заявленные предприятиями объемы утилизации не соответствуют их реальным возможностям. Упор также будет сделан на контроле за реализацией часто перерабатываемых лишь «для галочки» отходов и на мерах борьбы с манипуляцией отчетностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Нормативно-правовая база механизма расширенной ответственности производителей (РОП) за товары и упаковку после утраты ими потребительских свойств сформирована, а сама система работает, отметил 28 июля в ходе заседания круглого стола о цифровизации отрасли ее новый куратор от Минприроды, первый замглавы ведомства Джамбулат Хатуов. Его предшественник на этом посту Денис Буцаев, напомним, спешно уехал из РФ и был объявлен в розыск по обвинению в хищениях.

По словам господина Хатуова, своей глобальной задачей Минприроды видит завершение строительства инфраструктуры для обращения с отходами к 2030 году. В ближайшее время ведомство совместно с бизнесом разработает стратегию совершенствования отрасли на ближайшие пять лет по каждой группе товаров, отходы от которых подлежат утилизации.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что администрирование отрасли утилизации и деятельности участников механизма РОП кардинально улучшилось, но станет еще более строгим.

Поступления экосбора (его платят предприятия, не утилизирующие свои отходы самостоятельно) в 2025 году составили 37,8 млрд руб. против 3,7 млрд руб. в 2023-м, то есть выросли в десять раз.

Светлана Радионова сообщила о внедрении аналитической системы на базе больших данных (с условным названием «Хомяк»), в которой объединена необходимая информация из реестров утилизаторов и лицензий, из систем Минпромторга, ФНС, ФТС и из других источников. Применение «Хомяка» позволяет чиновникам видеть, насколько заявленные предприятиями объемы утилизации соответствуют их реальным возможностям. По итогам первых проверок у девяти утилизаторов было выявлено 39 нарушений — им выставили требования по уплате 80 млн руб. экосбора.

Глава Росприроднадзора также сообщила, что из 2,5 тыс. лицензированных компаний отрасли в реестр предприятий с подтвержденными мощностями вошли только 244. При этом заявленные ими мощности ни у кого не совпали с реальностью. Это стало причиной смещения фокуса регулятора на контроль за реализацией переработанных отходов. Выяснилось, что по итогам прошлого года 3 млн тонн так называемой конечной продукции утилизации (резиновая крошка, ветошь и др.) не нашли применения в экономике. «Куда в итоге эта ветошь девается и, вообще, где она? — задалась вопросом Светлана Радионова.— Если в итоге она оказывается на свалках, это, конечно, "прекрасный" способ для отъема денег у населения, но совершенно бессмысленный для экологии».

Еще один инструмент надзорного ведомства — контроль ценообразования с помощью анализа балансов утилизаторов с применением данных о налогах.

Обещаны и меры борьбы с манипуляцией отчетностью, которую некоторые компании правят «по 20–30 раз». Строить проверочную деятельность обещано по принципу приоритетности: сначала под прицел попадут топ-50 крупнейших игроков, затем — средний и малый бизнес.

Наряду с заявлениями об ужесточении подходов на заседании звучали и обещания поддержки. «Готовы сформировать отдельную программу развития отрасли утилизации»,— сказал замминистра промышленности и торговли Алексей Матушанский. Он сообщил, что министерство примет участие в настройке механизмов использования средств экосбора и в формировании технологических требований (в том числе разработав информационно-технические справочники по вторичным ресурсам). Также, по его словам, обсуждается возможность использования инструментов Фонда развития промышленности для финансирования проектов утилизаторов.

Председатель Союза утилизаторов России Ринат Гизатулин признал, что цифровые инструменты необходимы отрасли для повышения прозрачности, планирования развития инфраструктуры и более эффективного вовлечения отходов во вторичный оборот. По его словам, отрасли нужна долгосрочная стратегия развития и ей требуются не только деньги, но и возможность получать земельные участки, понятные механизмы реализации вторсырья и доступ к информации о жизненном цикле товаров.

Анна Королева