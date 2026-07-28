Ведомства будут добиваться экономической эффективности от переработчиков отходов

Нормативно-правовая база механизма расширенной ответственности производителей (РОП) за товары и упаковку после утраты ими потребительских свойств сформирована, а сама система работает, отметил 28 июля в ходе заседания круглого стола о цифровизации отрасли ее новый куратор от Минприроды, первый замглавы ведомства Джамбулат Хатуов. Ранее его предшественник на этом посту Денис Буцаев уехал из РФ и был объявлен в розыск по обвинению в хищениях.

По словам господина Хатуова, своей глобальной задачей Минприроды видит завершение строительства инфраструктуры для обращения с отходами к 2030 году. В ближайшее время ведомство совместно с бизнесом разработает стратегию совершенствования отрасли на ближайшие пять лет по каждой группе товаров, отходы от которых подлежат утилизации.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что администрирование отрасли утилизации и деятельности участников механизма РОП кардинально улучшилось, но станет еще более строгим.

Подробнее — в материале «Ъ» «Утилизаторам показали "Хомяка"»