Ведомства будут добиваться экономической эффективности от переработчиков отходов
Нормативно-правовая база механизма расширенной ответственности производителей (РОП) за товары и упаковку после утраты ими потребительских свойств сформирована, а сама система работает, отметил 28 июля в ходе заседания круглого стола о цифровизации отрасли ее новый куратор от Минприроды, первый замглавы ведомства Джамбулат Хатуов. Ранее его предшественник на этом посту Денис Буцаев уехал из РФ и был объявлен в розыск по обвинению в хищениях.
По словам господина Хатуова, своей глобальной задачей Минприроды видит завершение строительства инфраструктуры для обращения с отходами к 2030 году. В ближайшее время ведомство совместно с бизнесом разработает стратегию совершенствования отрасли на ближайшие пять лет по каждой группе товаров, отходы от которых подлежат утилизации.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что администрирование отрасли утилизации и деятельности участников механизма РОП кардинально улучшилось, но станет еще более строгим.
Подробнее — в материале «Ъ» «Утилизаторам показали "Хомяка"»
Система расширенной ответственности производителей (РОП), обязывающая производителей и импортеров утилизировать часть отходов от использования товаров и упаковки или платить за это экологический сбор, действует с 2015 года. Однако изначально она работала с проблемами из-за сложностей с администрированием и отсутствием четкого понимания, кто и как должен собирать и перерабатывать отходы. Многие компании уклонялись от РОП, а доходы от экосбора были значительно ниже запланированных. Эти средства также не всегда доходили до утилизаторов для развития отрасли.
За прошедшие годы институт РОП не заработал так, как планировалось, и столкнулся с недозагрузкой перерабатывающих мощностей при продолжающемся переполнении полигонов. Новая реформа РОП, вступившая в силу с 2024 года, призвана перезапустить этот механизм. Она предусматривает поэтапное повышение нормативов утилизации упаковки до 100% к 2027 году и вводит реестр утилизаторов для усиления контроля. Также планируется ужесточение администрирования, включая использование цифровой системы ЕФГИС УОИТ для отслеживания неплательщиков.
Правительство одобрило законопроект о РОП, несмотря на возражения рынка, и его цель — не только пополнение бюджета, но и стимулирование развития инфраструктуры для переработки отходов. Однако эксперты отмечают, что новая система может создавать фискальную нагрузку, подталкивая бизнес к уплате экосбора вместо создания собственной инфраструктуры переработки, особенно из-за недостаточного количества утилизационных мощностей. При этом одним из ключевых аспектов новой концепции является стимулирование использования перерабатываемых материалов в производстве и отказ от трудноперерабатываемой упаковки через систему экокоэффициентов.