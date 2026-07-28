В Сочи осуждены организаторы экскурсии на УАЗе, во время которой погибли люди

Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор двум местным жителям по делу об оказании небезопасных экскурсионных услуг, повлекших гибель людей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Сергей Крбашян признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Аркадий Кешешян осужден по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

Как установил суд, в августе 2025 года подсудимые организовали для туристов платные экскурсии на технически неисправном автомобиле УАЗ, не обеспечив при этом проведение инструктажа по технике безопасности.

Во время одной из поездок по автодороге Солохаул—Дагомыс в Лазаревском районе Сочи водитель Сергей Крбашян превысил безопасную скорость, потерял управление и врезался в дорожное ограждение. В результате аварии погибли два пассажира, в том числе несовершеннолетний, еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, включая признание вины и наличие у осужденных малолетних детей. Сергею Крбашяну назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишение права управлять транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев. Аркадий Кешешян приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков