Рост предложения термальных комплексов в России замедлился почти в три раза

Общая площадь работающих в России термальных комплексов на конец июня составила 524 тыс. кв. м, подсчитали в NF Group. Значение увеличилось на 11% к январю и на 30% год к году. Рост резко замедлился: за январь—июнь 2025 года предложение термальных комплексов увеличилось на 30%. Рост год к году оценивался в 50%. Рынок конкурирующих с термами всесезонных аквапарков практически перестал расти. На конец июля в России работали 551 тыс. кв. м таких объектов. Год к году показатель прибавил 7%, следует из материалов NF Group.

Охлаждение рынка термальных комплексов объясняется замедлением вывода проектов. В первом полугодии 2026 года в России в этом формате ввели 52,7 тыс. кв. м площадей, говорит партнер NF Group Ольга Широкова. Год к году значение потеряло 36%. Сказывается и высокая база, замечает руководитель департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Евгений Саурин.

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