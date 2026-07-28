Бывший замглавы МВД Дагестана получил 15 лет колонии за взяточничество

Суд в Москве вынес приговор по уголовному делу бывшего замминистра внутренних дел Дагестана — начальника следственного управления Руфата Исмаилова, его заместителя Далгата Абдулгапурова, а также еще пяти фигурантов. Им вменяли в вину получение взяток от коммерсантов за нужные последним процессуальные решения и другие должностные преступления. Исмаилов и Абдулгапуров получили 15 и 12 лет колонии соответственно, остальным фигурантам назначено от 7 до 9 лет.

Исмаилов и Абдулгапуров свою вину в ходе следствия и на суде категорически отрицали. Они утверждали, что стали жертвами оговора со стороны недобросовестных предпринимателей. Остальные фигуранты вину признавали частично. В результате суд признал всех фигурантов виновными.

Подробности — в материале «Дагестанское следствие осудили в Москве».