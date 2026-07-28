Бывший замглавы МВД Дагестана получил 15 лет колонии за взяточничество
Суд в Москве вынес приговор по уголовному делу бывшего замминистра внутренних дел Дагестана — начальника следственного управления Руфата Исмаилова, его заместителя Далгата Абдулгапурова, а также еще пяти фигурантов. Им вменяли в вину получение взяток от коммерсантов за нужные последним процессуальные решения и другие должностные преступления. Исмаилов и Абдулгапуров получили 15 и 12 лет колонии соответственно, остальным фигурантам назначено от 7 до 9 лет.
Исмаилов и Абдулгапуров свою вину в ходе следствия и на суде категорически отрицали. Они утверждали, что стали жертвами оговора со стороны недобросовестных предпринимателей. Остальные фигуранты вину признавали частично. В результате суд признал всех фигурантов виновными.
Подробности — в материале «Дагестанское следствие осудили в Москве».
Дела о получении взяток должностными лицами - распространенное явление в правовой практике. Обвинительные приговоры по подобным статьям УК РФ (в основном, ст. 290 УК РФ) выносят регулярно по всей России, а суммы взяток могут варьироваться от нескольких десятков тысяч до десятков и сотен миллионов рублей. Такие дела рассматриваются в региональных и федеральных судах, и расследованиями часто занимаются ФСБ и Следственный комитет.
Зачастую фигурантами таких дел становятся высокопоставленные чиновники разных ведомств, включая правоохранительные органы, как, например, бывший начальник управления по вопросам миграции регионального главка МВД или чиновник из СПб ГБУ «Мостотрест», обвинявшиеся в получении взяток. В некоторых случаях обвиняемые отрицают свою вину, заявляя о фальсификации доказательств. Однако если вина доказывается, наказание может составлять от нескольких лет до более десяти лет лишения свободы, а также крупные штрафы.