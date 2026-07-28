Глава «Эксмо-АСТ» рассказал о десяти критериях проверки книг перед публикацией

Редакторы издательской группы «Эксмо-АСТ» перед выпуском проверяют книги по десяти критериям. Об этом рассказал президент компании Олег Новиков в интервью «Вестям».

Точное содержание этих критериев господин Новиков не раскрыл. По его словам, во время вычитки основное внимание уделяется упоминаниям ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено) и наркотиков. При этом проверять на предмет пропаганды наркотиков приходится не только новые книги, но и те, что уже вышли или готовятся к продаже.

«Всего было проведено порядка 20 тысяч внутренних экспертиз. 600 книг были переданы внешним экспертам на дополнительные экспертизы»,— добавил Олег Новиков. При вычитке используется искусственный интеллект: он маркирует куски текста, которые могут потенциально нарушать закон. Эту информацию при вычитке используют редакторы.

Олег Новиков отметил, что компания существенно ужесточила внутренние регламенты после уголовного дела против сотрудников дочерних структур издательства «Эксмо» (Popcorn Books и Individuum).

Их обвинили в организации, вовлечении или участии в экстремистской организации с использованием служебного положения за продажу книг, в которых следствие усмотрело пропаганду ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено): «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка». Бывший директор по продажам Individuum Павел Иванов и менеджер склада Артем Вахляев (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) получили четыре года условно.