Глава «Эксмо-АСТ» рассказал о десяти критериях проверки книг перед публикацией
Редакторы издательской группы «Эксмо-АСТ» перед выпуском проверяют книги по десяти критериям. Об этом рассказал президент компании Олег Новиков в интервью «Вестям».
Точное содержание этих критериев господин Новиков не раскрыл. По его словам, во время вычитки основное внимание уделяется упоминаниям ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено) и наркотиков. При этом проверять на предмет пропаганды наркотиков приходится не только новые книги, но и те, что уже вышли или готовятся к продаже.
«Всего было проведено порядка 20 тысяч внутренних экспертиз. 600 книг были переданы внешним экспертам на дополнительные экспертизы»,— добавил Олег Новиков. При вычитке используется искусственный интеллект: он маркирует куски текста, которые могут потенциально нарушать закон. Эту информацию при вычитке используют редакторы.
Олег Новиков отметил, что компания существенно ужесточила внутренние регламенты после уголовного дела против сотрудников дочерних структур издательства «Эксмо» (Popcorn Books и Individuum).
Их обвинили в организации, вовлечении или участии в экстремистской организации с использованием служебного положения за продажу книг, в которых следствие усмотрело пропаганду ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено): «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка». Бывший директор по продажам Individuum Павел Иванов и менеджер склада Артем Вахляев (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) получили четыре года условно.
Ужесточение внутренних регламентов, включая проверку книг на упоминания ЛГБТ-тематики (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) и наркотиков, во многом стало реакцией издательской группы «Эксмо-АСТ» на растущее законодательное давление. В частности, после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ в 2022 году, издательства, входящие в холдинг, столкнулись с проблемами. Это привело к снятию с продажи ряда произведений, таких как романы «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка», а также к возбуждению уголовных дел в отношении сотрудников Popcorn Books и Individuum, входящих в холдинг «Эксмо-АСТ». Топ-менеджмент «Эксмо» подозревали в экстремизме из-за продажи книг с «пропагандой деятельности» признанного экстремистским и запрещенного в России движения ЛГБТ.
Помимо ЛГБТ-тематики, издательства также сталкиваются с необходимостью проверять книги на соответствие закону о запрете пропаганды наркотиков, вступившему в силу 1 марта 2026 года. Этот закон предусматривает штрафы до 600 тысяч рублей для юрлиц за распространение произведений с упоминанием запрещенных веществ без маркировки, а при повторном нарушении — уголовную ответственность до двух лет лишения свободы. В перечень подлежащих маркировке книг с упоминанием наркотиков уже включены более двух тысяч произведений, и он обновляется еженедельно. Использование искусственного интеллекта для маркировки потенциально нарушающих закон фрагментов является ответом на эту новую реальность. Правообладателям приходится либо вносить правки в тексты, либо маркировать книги, чтобы избежать крупных штрафов.