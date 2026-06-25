Бывший сотрудник Popcorn Books получил четыре года условно

Замоскворецкий районный суд Москвы назначил четыре года лишения свободы условно бывшему директору по продажам Popcorn Books Павлу Иванову. Его признали виновным в участии в деятельности экстремистской организации и вовлечении в ее деятельность, рассказал ТАСС один из участников процесса.

«Замоскворецкий районный суд Москвы рассмотрел дело Павла Иванова и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно», — говорится в сообщении.

Суд признал Павла Иванова виновным по двум статьям: участие в деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ) и вовлечение в деятельность такой организации (ст. 282. 2 УК РФ). Прокурор запрашивал для бывшего директора по продажам такой же срок, что назначил в итоге районный суд.

Дело в отношении Павла Иванова, а также бывшего директора Popcorn Books Дмитрия Протопопова и менеджера склада Артема Вахляева возбудили в мае 2025 года. По версии следствия, фигуранты «из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ» (признано экстремистским и запрещено в России). Павел Иванов признал вину и заключил соглашение со следствием.

В апреле бывшие сотрудники Popcorn Books дали показания на топ-менеджеров «Эксмо». Позже их задержали по делу о распространении запрещенной литературы. Среди топ-менеджеров «Эксмо», которых доставляли в СКР для допроса, был гендиректор издательства Евгений Капьев. Позже их отпустили под обязательство о явке.

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