Бывший сотрудник Popcorn Books получил четыре года условно
Замоскворецкий районный суд Москвы назначил четыре года лишения свободы условно бывшему директору по продажам Popcorn Books Павлу Иванову. Его признали виновным в участии в деятельности экстремистской организации и вовлечении в ее деятельность, рассказал ТАСС один из участников процесса.
«Замоскворецкий районный суд Москвы рассмотрел дело Павла Иванова и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно», — говорится в сообщении.
Суд признал Павла Иванова виновным по двум статьям: участие в деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ) и вовлечение в деятельность такой организации (ст. 282. 2 УК РФ). Прокурор запрашивал для бывшего директора по продажам такой же срок, что назначил в итоге районный суд.
Дело в отношении Павла Иванова, а также бывшего директора Popcorn Books Дмитрия Протопопова и менеджера склада Артема Вахляева возбудили в мае 2025 года. По версии следствия, фигуранты «из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ» (признано экстремистским и запрещено в России). Павел Иванов признал вину и заключил соглашение со следствием.
В апреле бывшие сотрудники Popcorn Books дали показания на топ-менеджеров «Эксмо». Позже их задержали по делу о распространении запрещенной литературы. Среди топ-менеджеров «Эксмо», которых доставляли в СКР для допроса, был гендиректор издательства Евгений Капьев. Позже их отпустили под обязательство о явке.
Подробнее — в материале «Ъ» «Дело в пионерском галстуке».
Дело против бывших сотрудников Popcorn Books и Individuum, включая Павла Иванова, Дмитрия Протопопова и Артема Вахляева, было возбуждено в мае 2025 года. Их обвинили в организации и участии в деятельности экстремистской организации с использованием служебного положения, а также в распространении книг, которые, по версии следствия, пропагандировали международное общественное движение ЛГБТ, признанное в России экстремистским и запрещенным. Среди таких книг были «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка», авторами которых являются Елена Малисова и Катерина Сильванова (признаны Минюстом РФ иноагентами).
Popcorn Books, изначально бренд ирландской Bookmate Limited (признана Минюстом РФ иноагентом) и издательства Individuum (также входит в холдинг «Эксмо-АСТ»), специализировалось на молодежной литературе. В 2023 году издательство «Эксмо» получило 51% в ООО «Попкорн Букс». Роман «Лето в пионерском галстуке» был снят с продажи после принятия в конце 2022 года закона о запрете ЛГБТ-пропаганды среди всех категорий населения. В начале 2026 года Popcorn Books объявило о закрытии как бренд, объяснив это тем, что название стало ассоциироваться с более широким контекстом, нежели только издательская деятельность. Творческая команда Popcorn Books продолжила работу в рамках нового проекта — издательства Soda Press.
В сентябре 2025 года Росфинмониторинг включил исполнительного директора Individuum Дмитрия Протопопова в перечень террористов и экстремистов. В апреле 2026 года бывшие сотрудники Popcorn Books дали показания на топ-менеджеров «Эксмо», в результате чего те доставлялись в СКР для допроса по делу, связанному с распространением запрещенной литературы. Руководство «Эксмо», включая гендиректора Евгения Капьева, предположительно находилось в статусе свидетелей, и было отпущено под обязательство о явке.