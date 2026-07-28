Вышел новый альбом группы «Руки вверх!»
В год 50-летия музыкант и бизнесмен Сергей Жуков выпустил 11-й альбом своей группы «Руки вверх!». Пластинка получила название «Врубай на полную!». До этого релиза группа не выпускала новых студийных альбомов 14 лет.
В мае 2026 года Сергей Жуков заявил, что группа готова выпустить студийный альбом «Врубай на полную!», целиком состоящий из нового материала, без кавер-версий и ремиксов. Первым делом «Руки вверх!» выпустили этот альбом на кассетах. Цифровой релиз подгадали к концертам в «Лужниках».
«Кассета 45 минут» — одна из центральных песен альбома «Врубай на полную!». В ней несколько слоев и каждый — максимально узнаваем для масс. Первые же слова «Закрытые шторы, и мы с тобой в квартире одни» вызывают ассоциации с песней группы «Бумбокс» «Вахтерам»: «Нас в хрущевке двое. Кто мы и откуда? Задвигаем шторы, кофеек, плюшки стынут». При этом музыкально это действительно отсыл к «кассетному» хаусу 1990-х. Здесь настроение пляжного евродэнса в духе Mr. President, DJ Bobo и Culture Beat, здесь цитаты из классики группы Faithless и в то же время диалог с песнями самого Жукова: «Танцуй со мной, крошка» («Крошка моя»), «И словно тебе 18 опять» («18 мне уже»).
Подробнее — в материале «Ъ» «Грусть на сладкое».
Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков — не только музыкант, но и предприниматель, который активно развивает различные бизнес-проекты. Он основал федеральную сеть баров «Руки Вверх! Бар», которая начала работу в 2012 году и насчитывает более 30 заведений по всей стране. Эти бары оформлены в стиле 90-х годов и предлагают посетителям вернуться в атмосферу этого десятилетия.
Помимо музыкальной карьеры и ресторанного бизнеса, Сергей Жуков запускает и другие проекты. Среди них — производство уходовой косметики под брендом «Руки вверх Beauty» и энергетических напитков «Энергия Руки вверх!». Также в ближайшем будущем планируется запуск собственного производства мясной продукции по технологии су-вид.
В 2024 году на экраны вышел фильм «Руки вверх!», который рассказывает 30-летнюю историю группы, начиная с первых музыкальных опытов Жукова-школьника и до концертов на «Лужниках». Сергей Жуков контролировал процесс съемок и снялся в роли самого себя. Несмотря на то что фильм не стал «художественным подвигом», он показал активную роль группы в культуре 90-х годов и ее долголетнюю популярность, продолжая притягивать десятки тысяч людей на концерты.