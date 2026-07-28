Вышел новый альбом группы «Руки вверх!»

В год 50-летия музыкант и бизнесмен Сергей Жуков выпустил 11-й альбом своей группы «Руки вверх!». Пластинка получила название «Врубай на полную!». До этого релиза группа не выпускала новых студийных альбомов 14 лет.

В мае 2026 года Сергей Жуков заявил, что группа готова выпустить студийный альбом «Врубай на полную!», целиком состоящий из нового материала, без кавер-версий и ремиксов. Первым делом «Руки вверх!» выпустили этот альбом на кассетах. Цифровой релиз подгадали к концертам в «Лужниках».

«Кассета 45 минут» — одна из центральных песен альбома «Врубай на полную!». В ней несколько слоев и каждый — максимально узнаваем для масс. Первые же слова «Закрытые шторы, и мы с тобой в квартире одни» вызывают ассоциации с песней группы «Бумбокс» «Вахтерам»: «Нас в хрущевке двое. Кто мы и откуда? Задвигаем шторы, кофеек, плюшки стынут». При этом музыкально это действительно отсыл к «кассетному» хаусу 1990-х. Здесь настроение пляжного евродэнса в духе Mr. President, DJ Bobo и Culture Beat, здесь цитаты из классики группы Faithless и в то же время диалог с песнями самого Жукова: «Танцуй со мной, крошка» («Крошка моя»), «И словно тебе 18 опять» («18 мне уже»).

Подробнее — в материале «Ъ» «Грусть на сладкое».