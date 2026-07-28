МИД РФ назвал условие восстановления экономических отношений с Японией

Россия готова к восстановлению полноценных торгово-экономических связей с Японией, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. В то же время он подчеркнул, что наладить отношения удастся «только после отказа Токио от недружественной линии в отношении нашей страны, подкрепленной конкретными практическими шагами».

При этом, по словам Андрея Руденко, несмотря на практически полную «заморозку» политического диалога между Японией и Россией, японские инвесторы сохраняют присутствие в энергетических проектах на Дальнем Востоке, в частности в «Сахалин-1» и «Сахалин-2». «Продолжается взаимодействие в отдельных отраслях, таких как рыбопромышленность, лесопереработка», — заявил замминистра в интервью порталу acrtic.ru.

После начала российской спецоперации на Украине Япония запретила импорт широкого спектра сырьевых товаров из России, а также ввела ограничения на прямые инвестиции в РФ. Между тем, так как Япония критически зависит от импорта энергоносителей, Токио был вынужден наращивать импорт российской нефти и газа в обход собственных ограничений.

Власти Японии заявление Андрея Руденко о готовности России к нормализации отношений при условии отказа Токио от недружественных шагов пока не прокомментировали. В то же время стало известно, что Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) в очередной раз расширило экспортные санкции против России.

Александр Аношин