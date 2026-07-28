Япония ввела санкции против пензенского научно-исследовательского института

23 июля Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) расширило экспортные санкции против России. В перечень попал пензенский АО «Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов».

В отношении НИИЭМП действует запрет на экспорт товаров и технологий. Изменения вступили в силу с 25 июля.

Пензенский НИИЭМП основан в 1959 году. Предприятие производит резисторы, цифро-аналоговый и аналого-цифровой преобразователи, делителей напряжения. В 1996 году НИИЭМП включили в перечень предприятий оборонного комплекса, не подлежащих приватизации, в 2004 году — в список стратегических. С 2009 года институт является частью холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех».

Нина Шевченко