T2 дополнила фестиваль Roof Live в Краснодаре цифровыми технологиями

Все лето в амфитеатре парка «Краснодар» будет проходить фестиваль Roof Live, который объединит летние концерты под открытым небом. В этом сезоне на сцене уже выступили Линда и IOWA, а 24 июля программу продолжил концерт Therr Maitz. Именно на этом выступлении впервые заработала новая интерактивная зона T2. До конца фестиваля на сцену также выйдут Моя Мишель, «Градусы», Дельфин и Sati Ethnica. Лайнап будет дополняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Теле2 Фото: пресс-служба Теле2

Мобильный оператор T2 расширил программу привилегий для своих клиентов. Помимо скидки на билеты, отдельного входа и зоны отдыха, на площадке появилась новая интерактивная локация, где гости могли создать собственный цифровой аватар, а также принять участие в розыгрыше призов.

Перед началом концерта посетители выходили на небольшую сцену, танцевали под музыку, а их движения в режиме реального времени превращались в яркое цифровое шоу на большом экране. После концерта каждый участник мог получить персональный ролик со своим выступлением по QR-коду. После начала выступления артиста экран становился частью концертного шоу и транслировал происходящее на сцене.

На протяжении всего вечера для гостей работала бренд-зона T2 с мягкими пуфами и зарядными станциями, где можно было отдохнуть перед концертом и зарядить мобильные устройства. Рядом проходили интерактивные активности: посетители крутили колесо удачи, выигрывали фирменные сувениры — керамические кружки, брелоки и другие подарки, а также могли сделать аквагрим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Теле2 Фото: пресс-служба Теле2

По словам директора краснодарского филиала T2 Алексея Казакова, компания стремится сделать городские события не только комфортнее, но и интереснее для своих клиентов, объединяя живые впечатления с современными цифровыми технологиями.

Гостья фестиваля Анна Морозова рассказала, что пришла на концерт Therr Maitz с друзьями. Жительница города отметила, что многие посетители специально подходили к площадке T2, чтобы попробовать интерактив, сделать фотографии, отдохнуть в бренд-зоне и сохранить на память видео со своим цифровым выступлением. Атмосфера перед концертом, по ее словам, получилась живой и вовлекала гостей еще до выхода артистов на сцену.

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