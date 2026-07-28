Как развивается рынок ресейла в России

Ресейл в России перестал быть нишевым каналом и стал полноценной частью потребительской культуры, следует из исследования аналитиков «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

Сегодня более половины россиян покупают одежду на вторичном рынке. Число сделок между частными лицами на «Авито» за последние пять лет выросло до 100 млн, а совокупный объем потенциального предложения на рынке, по оценкам исследования, превышает 6,5 млрд вещей на сумму более 8 трлн руб.

Продажа личных товаров в ресейле перестает быть исключительно способом заработка. Более половины продавцов воспринимают его как дополнительный источник дохода, однако 39% говорят, что продают вещи прежде всего для того, чтобы дать им вторую жизнь. Еще 43% пользователей одновременно продают одни вещи и бесплатно отдают другие.

Особенно активно рынок развивает молодежь. Более 57% аудитории ресейла на «Авито» составляют пользователи в возрасте 25–44 лет. Еще около 30% составляют люди 45–60 лет. Большинство покупателей относятся к уверенному среднему классу по уровню дохода.

«Для молодых покупателей все менее важным становится само владение вещью как показатель статуса, вместо этого растет интерес к гибкому потреблению, частому обновлению гардероба, поиску уникальных товаров и более осознанному отношению к покупкам. Так ресейл становится еще и социальным движением — способом общения и обмена вещами»,— делают выводы авторы исследования.

«Мы видим, как перепродажа постепенно становится привычной частью повседневной жизни россиян — такой же естественной, как онлайн-шопинг или доставка товаров. Если раньше вещи с рук ассоциировались прежде всего с более низкой ценой, то сегодня люди все чаще приходят на ресейл в поисках того, чего нет в обычных магазинах: архивных коллекций, винтажных находок, лимитированных кроссовок, вещей ушедших брендов или моделей, давно снятых с производства. Для многих ресейл — это возможность купить более качественную или статусную вещь по более привлекательной цене, а не просто выбрать самый дешевый вариант. Это подтверждают и данные “Авито”: средний чек в категории Fashion на ресейле сегодня выше, чем на первичном рынке. Пользователи приходят на вторичный рынок не только за дополнительным доходом, но и за удобным способом быстро продавать то, что больше не используется,— так происходит поиск и движение вещей в цикле владения и движение средств в личном бюджете. 73% людей, у которых есть ненужные вещи, когда-либо использовали “Авито” для их продажи»,— отмечает директор бизнес -направления Lifestyle в «Авито» Алексей Гевлич.

Наиболее популярными категориями для продажи на «Авито» остаются одежда и аксессуары, товары для хобби, смартфоны и другая электроника. Кроме того, высокий потенциал сохраняет категория детских товаров. Так, согласно исследованию «Авито», 45% россиян готовы приобретать на вторичном рынке детскую одежду и игрушки. Помимо экономии, ключевым фактором здесь выступает временный характер использования таких вещей: дети быстро вырастают из одежды, а игрушки теряют актуальность по мере взросления ребенка.

Электроника также остается одним из самых востребованных сегментов. Около 40% россиян готовы покупать бывшие в употреблении устройства, а среди молодежи этот показатель значительно выше. Смартфоны готовы приобретать на ресейле 55% молодых пользователей, компьютеры — 49%. Основными мотивами становятся доступ к более производительной технике и отсутствие необходимости переплачивать за новый товар при сопоставимом качестве.

По данным исследования «Авито», рынок в России постепенно проходит путь, который ранее прошли США, Европа и крупнейшие азиатские страны: ресейл становится не альтернативой традиционному шопингу, а самостоятельной моделью потребления. В ближайшие годы рост сегмента будет поддерживаться развитием цифровых сервисов, AI-инструментов и дальнейшей нормализацией повторного использования товаров.