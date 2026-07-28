США вновь откроют посольство в Ливии
США планируют восстановить свое посольство в Триполи в рамках дипломатических усилий по объединению Ливии, разделенной на две части. Как заявил “Ъ” источник в Госдепартаменте, возрождение миссии в столице бывшей Джамахирии позволит Вашингтону укрепить контакты с местными властями при «необходимом уровне безопасности».
В специальном уведомлении, которое Госдеп направил Конгрессу, отмечается, что открытие дипмиссии даст возможность защитить интересы США, вызов которым бросает присутствие в Ливии России.
Кроме того, В США считают, что увеличение добычи нефти в Ливии может помочь смягчить последствия ближневосточного конфликта и блокады Ормузского пролива для мировых рынков.
Подробности — в материале «В Ливии сведут запад и восток».
Решение США восстановить посольство в Ливии связано с тем, что Вашингтон видит страну в сфере своих геополитических интересов, особенно после, как это было названо, «российского вмешательства», которое, по мнению американской администрации, имеет геополитические последствия для США и затрагивает южный фланг НАТО. Высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена в 2021 году отмечал, что ЧВК «Вагнер», действующая в Ливии, выполняет стратегические цели России в Черной Африке и на юге Средиземноморья. Москва, однако, отрицает присутствие своих военных в Ливии, заявляя, что если российские граждане там и есть, они не представляют интересов российского государства.
Ситуация в Ливии долгое время характеризуется гражданской войной, которая продолжается с 2011 года. США ранее предупреждали Турцию об опасности военного вмешательства в регион, особенно после того, как в конце 2019 года Правительство национального согласия (ПНС) Ливии запросило у Анкары военную помощь для отражения наступления сил Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. ООН заявляла, что иностранная поддержка любой из сторон лишь усугубит конфликт. В 2021 году Госдеп США утверждал, что Россия и Турция согласились обсуждать вопрос о выводе иностранных наемников из Ливии, предлагая поэтапный вывод сирийских боевиков.