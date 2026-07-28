США вновь откроют посольство в Ливии

США планируют восстановить свое посольство в Триполи в рамках дипломатических усилий по объединению Ливии, разделенной на две части. Как заявил “Ъ” источник в Госдепартаменте, возрождение миссии в столице бывшей Джамахирии позволит Вашингтону укрепить контакты с местными властями при «необходимом уровне безопасности».

В специальном уведомлении, которое Госдеп направил Конгрессу, отмечается, что открытие дипмиссии даст возможность защитить интересы США, вызов которым бросает присутствие в Ливии России.

Кроме того, В США считают, что увеличение добычи нефти в Ливии может помочь смягчить последствия ближневосточного конфликта и блокады Ормузского пролива для мировых рынков.

Подробности — в материале «В Ливии сведут запад и восток».