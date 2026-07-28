Разговор Путина и Пашиняна пока не привел к сближению двух стран

Заявления, сделанные по итогам разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна, указывают на то, что активный диалог сторон пока не привел к сближению их позиций по вопросу о главном стратегическом выборе Армении. Несмотря на растущее давление Москвы, Ереван по-прежнему пытается балансировать между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом.

«Обсуждали двусторонние отношения. И был разговор в продолжение того понимания и того заявления, которое недавно было принято, лидеров стран ЕАЭС по Армении. Была подчеркнута необходимость скорейшего проведения в Армении референдума на предмет того — определиться, в какую сторону армяне хотят идти»,— сообщил по итогам разговора пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Однако официальное заявление пресс-службы армянского премьера, сделанное после его беседы с Владимиром Путиным, показало, что в Ереване по-прежнему считают это требование преждевременным и на данный момент неактуальным.

«Касательно проведения в Республике Армения референдума по вопросу членства Армении в Европейском союзе, о чем говорится в принятом 29 мая совместном заявлении глав четырех государств—членов ЕАЭС, премьер-министр Пашинян подчеркнул, что проведение референдума на практике возможно только после направления Арменией официальной заявки в Европейский союз для членства в ЕС и когда данная тема получит предметный характер»,— сообщили в пресс-службе Никола Пашиняна. Заявляя о «приверженности диалогу», армянский премьер, впрочем, все же позволил себе бросить камень в огород России. В ходе беседы с Путиным он выразил мысль о том, что «ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на российский рынок противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и положениям Евразийского экономического союза, и попросил принять меры для решения этих вопросов».

Подробнее — в материале «Армения не встала с двух стульев»