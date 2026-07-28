TBS: множество человек погибли при обрушении ТЦ после землетрясения в Японии

Предположительно, много человек погибли в торговом центре AEON Mall в городе Касима на японском острове Кюсю. Из-за землетрясения в здании обрушился второй этаж. Об этом сообщает японский телеканал TBS со ссылкой на источники.

«Предполагается, что есть много погибших. Для подтверждения точного числа жертв, вероятно, потребуется некоторое время»,— рассказал собеседник телеканала.

Полиция сообщила агентству AFP, что не может пока подтвердить, погиб ли кто-то в торговом центре. По данным телеканала Asahi News, около 20–30 человек числятся пропавшими без вести. Предположительно, это сотрудники торгового центра, задержавшиеся после эвакуации посетителей.

Сегодня утром в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Пострадали как минимум 50 человек. По данным NHK, «около десяти человек» из списка пострадавших — постояльцы дома престарелых в городе Хикава. Разрушено несколько зданий.