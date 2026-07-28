ВТБ сократит 10% персонала для баланса затрат и расходов
ВТБ (MOEX: VTBR) приступает к сокращению 10% персонала в головном офисе, рассказал первый зампред банка Дмитрий Пьянов на звонке с аналитиками. По его словам, это нужно для достижения таргета по соотношению затрат и доходов (cost-to-income-ratio) группы ниже 40%. Показатель составил 41,5% по итогам первого полугодия.
Господин Пьянов отметил, что оптимизация фонда оплаты труда поможет сократить расходы. «Мы только что завершили расчеты и переходим к реализации 10-процентной оптимизации штатной численности ставок в нашем головном офисе, что также нам поможет в достижении годового таргета. Оптимизация ФОТа обеспечит сокращение расходов. Эта мера находится в процессе реализации, это не будет массовое сокращение. Этот процесс будет завершен к концу года и даст позитивный эффект на кост ту инком»,— уточнил он. Процесс планируется завершить к концу года.
По итогам первых шести месяцев 2026 года чистая прибыль группы по МСФО сократилась на 19,8% год к году и составила 225,2 млрд руб. ВТБ также снизил прогноз по чистой прибыли по итогам 2026 года с 600-650 млрд руб. до 600 млрд руб. После публикации квартального отчета акции компании на Мосбирже снизились на 2,5%, до 56,87 руб. за бумагу.
Решение ВТБ сократить 10% персонала головного офиса является частью общей тенденции в российском банковском секторе. Крупные банки, включая Сбербанк и ВТБ, уже сократили значительное количество сотрудников в предыдущие годы, что в основном объяснялось внедрением автоматизации, решений на основе искусственного интеллекта и устранением дублирующих функций, особенно после интеграции приобретенных активов, таких как РНКБ и Почта-банк. Эти меры направлены на повышение эффективности и снижение издержек.
ВТБ уже ранее предпринимал шаги по оптимизации, переводя часть своих IT-специалистов в сторонние компании, такие как «Иннотех», чтобы получить налоговые льготы и оперативно привлекать кадры. В 2025 году чистая прибыль банка ВТБ сократилась почти на 9% по сравнению с 2024 годом, составив 502 млрд руб., при этом рентабельность капитала снизилась до 18,3%. У банка также были сложности с поддержанием норматива достаточности базового капитала, особенно после интеграции банка «ФК Открытие». ВТБ заявлял о необходимости докапитализации и о том, что прибыль за 2023 и 2024 годы будет направлена на восстановление капитала. Прогноз на 2026 год по чистой прибыли составляет 600 млрд руб. при рентабельности капитала не менее 20%, что является показателем, который банк стремится достичь.
Рационализация трудовых ресурсов и оптимизация издержек являются ключевыми задачами для ВТБ в условиях общей экономической ситуации и необходимости повышать прибыльность. Эти меры показывают, что банк сосредоточен на управлении расходами в условиях снижения прибыли и стремления к улучшению финансовых показателей.