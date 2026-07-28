ВТБ сократит 10% персонала для баланса затрат и расходов

ВТБ (MOEX: VTBR) приступает к сокращению 10% персонала в головном офисе, рассказал первый зампред банка Дмитрий Пьянов на звонке с аналитиками. По его словам, это нужно для достижения таргета по соотношению затрат и доходов (cost-to-income-ratio) группы ниже 40%. Показатель составил 41,5% по итогам первого полугодия.

Господин Пьянов отметил, что оптимизация фонда оплаты труда поможет сократить расходы. «Мы только что завершили расчеты и переходим к реализации 10-процентной оптимизации штатной численности ставок в нашем головном офисе, что также нам поможет в достижении годового таргета. Оптимизация ФОТа обеспечит сокращение расходов. Эта мера находится в процессе реализации, это не будет массовое сокращение. Этот процесс будет завершен к концу года и даст позитивный эффект на кост ту инком»,— уточнил он. Процесс планируется завершить к концу года.

По итогам первых шести месяцев 2026 года чистая прибыль группы по МСФО сократилась на 19,8% год к году и составила 225,2 млрд руб. ВТБ также снизил прогноз по чистой прибыли по итогам 2026 года с 600-650 млрд руб. до 600 млрд руб. После публикации квартального отчета акции компании на Мосбирже снизились на 2,5%, до 56,87 руб. за бумагу.