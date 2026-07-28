Акции ВТБ снизились на 2,5% после выхода квартального отчета

Котировки ВТБ (MOEX: VTBR) на Мосбирже к 12:00 мск упали на 2,6%, до 56,87 руб., обновив дневной минимум на отметке 55,845 руб. Поводом для распродаж стала публикация отчетности по МСФО за первое полугодие.

Чистая прибыль банка во втором квартале сократилась на 33,6% год к году, до 92,6 млрд руб. За полугодие показатель упал на 20%, до 225 млрд руб. Менеджмент понизил прогноз на 2026 год до 600 млрд руб. с диапазона 600–650 млрд руб. ранее.

Как сообщает Reuters, бумаги ВТБ начали дешеветь из-за отсутствия комментариев о параметрах готовящейся допэмиссии на 300–400 млрд руб. и о подробностях партнерства с Wildberries & Russ, склады которого атакуют дроны ВСУ. Как отметили аналитики, дальнейшая динамика бумаг будет определяться не текущими результатами, а именно этими факторами.