Прибыль ВТБ в первом полугодии просела на 20%

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) отказался от прогнозного диапазона по чистой прибыли на 2026 год в 600–650 млрд руб., установив точечный таргет на нижней границе — 600 млрд руб. Об этом сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов. Причина корректировки — снижение ожиданий по чистым процентным доходам и ограничение оптимистичного сценария развития финансовых рынков. Рентабельность капитала сохраняется на уровне около 20%, сообщает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о возможном пересмотре таргета, Дмитрий Пьянов привел спортивную аналогию, заявив, что результат определится в «добавочное время» четвертого квартала, где прибыль может колебаться от 170 до 180 млрд руб. Банк предпочел консервативный сценарий, оставив ориентир на нижней границе ранее заявленного диапазона.

За шесть месяцев 2026 года чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила 225,2 млрд руб., сократившись на 19,8% год к году. Во втором квартале ВТБ заработал 92,6 млрд руб. — на 30% меньше, чем в первом (132,6 млрд руб.) и примерно на треть меньше, чем годом ранее.