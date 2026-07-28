Прибыль ВТБ в первом полугодии просела на 20%
Банк ВТБ (MOEX: VTBR) отказался от прогнозного диапазона по чистой прибыли на 2026 год в 600–650 млрд руб., установив точечный таргет на нижней границе — 600 млрд руб. Об этом сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов. Причина корректировки — снижение ожиданий по чистым процентным доходам и ограничение оптимистичного сценария развития финансовых рынков. Рентабельность капитала сохраняется на уровне около 20%, сообщает «Интерфакс».
Отвечая на вопрос о возможном пересмотре таргета, Дмитрий Пьянов привел спортивную аналогию, заявив, что результат определится в «добавочное время» четвертого квартала, где прибыль может колебаться от 170 до 180 млрд руб. Банк предпочел консервативный сценарий, оставив ориентир на нижней границе ранее заявленного диапазона.
За шесть месяцев 2026 года чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила 225,2 млрд руб., сократившись на 19,8% год к году. Во втором квартале ВТБ заработал 92,6 млрд руб. — на 30% меньше, чем в первом (132,6 млрд руб.) и примерно на треть меньше, чем годом ранее.
Банк ВТБ ранее неоднократно корректировал свои прогнозы по чистой прибыли. В конце 2024 года группа ВТБ получила чистую прибыль в 551,4 млрд руб., что стало рекордным показателем. Это было связано с продажей небанковского цифрового бизнеса, работой с заблокированными активами и переоценкой портфеля ценных бумаг. В начале 2025 года банк планировал заработать около 430 млрд руб. чистой прибыли в условиях жестких макроэкономических условий и, по оценке Дмитрия Пьянова, ожидал падение кредитов физических лиц более чем на 10%.
В 2026 году ВТБ изначально прогнозировал чистую прибыль в диапазоне 600-650 млрд руб. В марте 2026 года чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила 68,8 млрд руб. за первые два месяца, что на 11,2% ниже аналогичного периода 2025 года. Эти результаты находились в пределах ожиданий банка и позволяли подтвердить цель в 600 млрд руб. В мае 2026 года чистая прибыль составила 27,3 млрд руб., сократившись на 59,9% год к году. В целом за пять месяцев 2026 года группа получила 190,1 млрд руб. чистой прибыли, что на 18,7% ниже показателя аналогичного периода 2025 года. Несмотря на это, Дмитрий Пьянов тогда заявлял, что результаты дают основания подтвердить годовые цели по прибыли 600–650 млрд руб.