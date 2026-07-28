Ветеранов ВС США возмутило изменение классификации погибших в войне с Ираном

Решение Пентагона изменить классификацию июльской кампании в Иране и, соответственно, погибших в ней американских военных вызвало негодование ветеранов боевых действий. По их мнению, объявление ее «зарубежной операцией», не связанной с начавшимися в феврале боевыми действиями США против Ирана, является неуважением к погибшим в июле американским военным.

Комментируя решение Пентагона газете The Guardian, контр-адмирал ВМС США в отставке Майкл Смит назвал это «серьезным неуважением к семьям погибших». «Утверждать, что они погибли не в войне — ах, это была просто какая-то зарубежная операция,— это просто бред»,— заявил он. Пентагон на запрос The Guardian о комментариях не ответил.

В отчетности на сайте Пентагона появилась новая категория «Зарубежные операции» для военнослужащих, погибших и раненых «начиная с 7 июля». Отделение июльских операций от «Эпической ярости» связано с законом о военных полномочиях, который требует от президента прекратить военные операции в течение 60 дней без одобрения Конгресса. Администрация Трампа считает, что апрельское прекращение огня с Ираном приостановило отсчет времени с 1 мая. Отдельный подсчет жертв, начинающийся 7 июля, соответствует этой интерпретации. Всего с начала войны США против Ирана 28 февраля погибли 18 американских военнослужащих и 624 получили ранения, из них с 7 июля погибли 14 человек и ранены более 400.

Алена Миклашевская