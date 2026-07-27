За время конфликта США и Ирана пострадали более 600 американских военнослужащих
Пентагон обновил базу данных о военных потерях. Число раненых за время операции против Ирана военнослужащих увеличилось на 140 и превысило 600 с начала конфликта.
В системе анализа потерь Пентагона (DCAS) также появилась новая категория под названием «Зарубежные операции» для военнослужащих, погибших и раненых, «начиная с 7 июля». Согласно этой категории, в указанный период погибли 14 человек и ранены более 400. Всего же, с момента начала войны США против Ирана 28 февраля, погибли 18 американских военнослужащих и 624 получили ранения, передает The Guardian.
Издание обращает внимание, что администрация президента США Дональда Трампа пытается классифицировать возобновленную с 6 июля военную кампанию как отдельную от операции «Эпическая ярость». Это связано с законом о военных полномочиях, который требует от президента прекратить военные операции в течение 60 дней без одобрения Конгресса. Администрация Трампа считает, что апрельское прекращение огня с Ираном приостановило отсчет времени с 1 мая. Отдельный подсчет жертв, начинающийся 7 июля, соответствует этой интерпретации.
Аналитики и официальные лица ставят под сомнение целесообразность учета жертв возобновленных боевых действий отдельно от операции «Эпическая ярость». В частности, член Палаты представителей от Республиканской партии от штата Кентукки Томас Масси назвал это разделение «абсурдной уловкой». Пентагон делает вид, что «было две войны с Ираном, разделенные кратким перемирием»,— добавил конгрессмен.
Эскалация конфликта между США и Ираном началась 28 февраля 2026 года, когда США и Израиль приступили к военной операции против Ирана. Президент США Дональд Трамп тогда подтвердил участие американских войск, заявив, что армия США уничтожит иранский флот и ракетную промышленность для устранения угроз со стороны Тегерана. В начале марта Трамп предупреждал о новых потерях среди американских солдат, но заявлял, что боевые действия будут продолжаться до достижения всех целей.
Пентагон уже имел сложности с учётом потерь, скрывая данные о десятках раненых военнослужащих, особенно если они быстро возвращались к исполнению обязанностей. Эта политика обосновывалась нежеланием раскрывать информацию, полезную для противника, который мог бы использовать её для более точного наведения ракет и беспилотников. В Сенате США неоднократно пытались ограничить военные полномочия президента по отношению к Ирану, однако эти инициативы не получали достаточной поддержки. Это указывало на разделение мнений в американском политическом истеблишменте относительно ведения конфликта с Ираном.