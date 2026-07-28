Американский конгрессмен потребовал расследовать отношения Трампа и Инфантино
26 июля американский конгрессмен-демократ Джейми Раскин в письме на имя президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино затребовал документы, которые могли бы пролить свет на природу отношений господина Инфантино и президента США Дональда Трампа. Ключевым моментом обращения является конкретный момент: основания, на которых прокуратура США в 2025 году прекратила расследование коррупционного «дела FIFA». На его волне господин Инфантино и взлетел до нынешних высот.
В письме господин Раскин сообщил, что начинает расследование относительно связей главы FIFA и президента США Дональда Трампа. Конгрессмен Раскин настаивает на том, чтобы FIFA предоставила любые документы и сообщения, касающиеся подарков, выплат или выгод, предоставленных президенту Трампу и его соратникам. Также в письме содержится требование раскрыть журналы посещений офиса, в прошлом году арендованного FIFA в Trump Tower. От господина Инфантино ждут согласия на беседу под запись.
В документе упоминается весеннее решение прокуратуры США фактически отказаться от дальнейшего расследования грандиозного скандала 2015 года. Тогда совместными действиями ФБР и швейцарской полиции были вскрыты коррупционные схемы, бытовавшие в FIFA. Своих постов лишились президент FIFA Зепп Блаттер и глава Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини, сроки получили десятки футбольных функционеров и близких к ним предпринимателей.
Подробнее — в материале «Ъ» «Джанни Инфантино хватают за переписку».
Джанни Инфантино занимает пост президента FIFA с февраля 2016 года, придя на смену Зеппу Блаттеру после грандиозного коррупционного скандала в организации в 2015 году, который привел к отставкам ряда высокопоставленных функционеров. Под руководством Инфантино были проведены реформы, такие как расширение числа участников чемпионата мира, запуск нового формата клубного чемпионата мира и увеличение финансирования национальных ассоциаций. Однако сам Инфантино неоднократно становился фигурантом расследований, в частности, швейцарская прокуратура расследовала его предполагаемые тайные встречи с бывшим генеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером, подозревая его в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями и воспрепятствовании следствию. Хотя дело против Инфантино было закрыто в октябре 2023 года, его действия и связи с Дональдом Трампом продолжают вызывать вопросы, особенно после того, как в 2026 году FIFA отменила дисквалификацию американского футболиста Фоларина Балогана после звонка Трампа. Это решение вызвало критику со стороны футбольного сообщества, включая обвинения в политическом вмешательстве и подрыве доверия к соревнованиям. Инфантино и Трампа связывают давние дружеские отношения, которые, по сообщениям зарубежных СМИ, только укрепились со временем. Трамп даже предлагал кандидатуру Инфантино на пост генерального секретаря ООН, восхищаясь его «уникальной способностью объединять людей». Инфантино, в свою очередь, посещал инаугурацию Трампа, участвовал в организованных им мероприятиях и получил от FIFA «Премию мира», учреждённую этой же организацией.