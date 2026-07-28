Американский конгрессмен потребовал расследовать отношения Трампа и Инфантино

26 июля американский конгрессмен-демократ Джейми Раскин в письме на имя президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино затребовал документы, которые могли бы пролить свет на природу отношений господина Инфантино и президента США Дональда Трампа. Ключевым моментом обращения является конкретный момент: основания, на которых прокуратура США в 2025 году прекратила расследование коррупционного «дела FIFA». На его волне господин Инфантино и взлетел до нынешних высот.

В письме господин Раскин сообщил, что начинает расследование относительно связей главы FIFA и президента США Дональда Трампа. Конгрессмен Раскин настаивает на том, чтобы FIFA предоставила любые документы и сообщения, касающиеся подарков, выплат или выгод, предоставленных президенту Трампу и его соратникам. Также в письме содержится требование раскрыть журналы посещений офиса, в прошлом году арендованного FIFA в Trump Tower. От господина Инфантино ждут согласия на беседу под запись.

В документе упоминается весеннее решение прокуратуры США фактически отказаться от дальнейшего расследования грандиозного скандала 2015 года. Тогда совместными действиями ФБР и швейцарской полиции были вскрыты коррупционные схемы, бытовавшие в FIFA. Своих постов лишились президент FIFA Зепп Блаттер и глава Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини, сроки получили десятки футбольных функционеров и близких к ним предпринимателей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Джанни Инфантино хватают за переписку».