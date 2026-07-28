Джанни Инфантино хватают за переписку

Чемпионат мира по футболу, завершившийся 19 июля, вновь оказался в центре скандального внимания. Американский конгрессмен-демократ Джейми Раскин в письме на имя президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино затребовал документы, которые могли бы пролить свет на природу отношений господина Инфантино и президента США Дональда Трампа. Если отбросить обстоятельства, сопровождающие противостояние между демократами и республиканцами, ключевым моментом обращения является конкретный момент: основания, на которых прокуратура США в 2025 году прекратила расследование коррупционного «дела FIFA». На его волне господин Инфантино и взлетел до нынешних высот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Джанни Инфантино

Фото: Jacquelyn Martin / AP Дональд Трамп и Джанни Инфантино

Фото: Jacquelyn Martin / AP

26 июля конгрессмен от Демократической партии США Джейми Раскин отправил, как сообщает The Guardian, письмо в адрес президента FIFA Джанни Инфантино. В нем господин Раскин сообщил, что начинает расследование относительно связей главы FIFA и президента США Дональда Трампа. Конгрессмен Раскин настаивает на том, чтобы FIFA предоставила любые документы и сообщения, касающиеся подарков, выплат или выгод, предоставленных президенту Трампу и его соратникам. Также в письме содержится требование раскрыть журналы посещений офиса, в прошлом году арендованного FIFA в Trump Tower. Плюс от господина Инфантино ждут согласия на беседу под запись.

Приятельские отношения Джанни Инфантино и Дональда Трампа секретом не являются. В конце прошлого года господин Инфантино вручил президенту Трампу «Премию мира FIFA» (глава США стал первым ее лауреатом).

Уже по ходу чемпионата мира, который принимали США, Канада и Мексика, особые отношения господ Инфантино и Трампа получили яркое подтверждение. Речь о громком скандале, вызванном отменой дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогана после звонка Дональда Трампа. Правила FIFA вообще-то не допускают такой возможности.

Но в регламенте структуры есть оговорка, согласно которой FIFA, если нужно, может принять практически любое решение. Все это выглядит не очень красиво, но юридически ненаказуемо. И все могло бы ограничиться обменом мнениями: в начале недели господин Инфантино опубликовал 15-страничный пост в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), в котором обвинил критиков в том, что они «распространяют ненависть».

Есть, однако, в письме конгрессмена Раскина момент, который придает ему вес. В документе упоминается весеннее решение прокуратуры США фактически отказаться от дальнейшего расследования грандиозного скандала 2015 года.

Тогда совместными действиями ФБР и швейцарской полиции были вскрыты коррупционные схемы, бытовавшие в FIFA. Своих постов лишились президент FIFA Зепп Блаттер и глава Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини, сроки получили десятки футбольных функционеров и близких к ним предпринимателей. Ну а Джанни Инфантино, много лет занимавший техническую должность генерального секретаря UEFA, неожиданно, как наименее противоречивая кандидатура, был выдвинут на роль руководителя мирового футбола.

Самого Джанни Инфантино в причастности к коррупционным схемам за длившееся более десяти лет расследование официально ни разу не подозревали. Тем не менее обстоятельства закрытия «дела FIFA» вызывают вопросы. Его пытались закрыть еще в 2023 году. Но американские суды отказывались утвердить отказ прокуратуры от обвинений. Последняя настаивала на закрытии дела ввиду его бесперспективности. Суды требовали более убедительного объяснения. В итоге прокуратура обошлась и без них, просто отказавшись от расследования.

Александр Петров