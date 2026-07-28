Лайнер Astoria Grande изменил маршрут и отказался от захода в Сочи

Круизный лайнер Astoria Grande временно изменил порт отправления и прибытия, а также маршрут ближайшего рейса. Вместо Сочи судно будет выполнять круиз с отправлением и возвращением в турецкую Анталью. Об этом сообщили на официальном сайте проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Как следует из сообщения судовладельца и генерального агента по продажам ООО «Судоходная компания "Аквилон"», решение приняли после получения предупреждений российских морских властей о временном признании плавания в восточной части Черного моря небезопасным. В связи с этим судовладелец и оператор скорректировали программу круиза, запланированного на 1–8 августа 2026 года, а также изменили порт отправления и прибытия.

Первоначально маршрут предусматривал отправление из Сочи с заходом в Стамбул, Амасру, Самсун и Трабзон, после чего лайнер должен был вернуться в Сочи. После корректировки программы судно отправится из Антальи. В новый маршрут вошли остров Бозджаада, Стамбул, Афон, Бодрум и Мармарис, а завершится круиз также в Анталье, уточнили в пресс-службе компании.

Для пассажиров измененного рейса предусмотрели компенсацию дополнительных расходов, связанных с переносом программы. Кроме того, им предоставят специальный бортовой депозит, организуют трансфер между аэропортом и портом Антальи в обоих направлениях. Также пассажиры смогут перенести путешествие на другие даты либо полностью вернуть стоимость приобретенного круиза.

В компании сообщили, что информация о проведении остальных круизов текущего сезона появится на официальном сайте не позднее 1 августа.

Мария Удовик