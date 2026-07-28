В Республике Алтай сняли карантин по пастереллезу

В Республике Алтай с 28 июля отменили карантин по пастереллезу. Новых вспышек заболевания не зафиксировано с февраля, действующих очагов и угрозы распространения нет, сообщил в своем канале в «Макс» глава региона Андрей Турчак.

«Ввоз и вывоз для убоя разрешены без ограничений. При этом продавать племенной скот и мясо за пределы республики можно только туда, где проходит вакцинация. Это 33 региона, граничащих с другими странами. Ситуация у соседей остается тревожной. Ревакцинацию не останавливаем»,— пояснил глава региона, отметив, что повторные прививки в республике получили почти 90% скота.

По словам господина Турчака, все владельцы зарегистрированного поголовья получили компенсации за изъятый скот. Тем же, у кого поголовье не было учтено, выплаты по судебным решениям будут проведены в течение полугода.

Как писал «Ъ-Сибирь», в марте этого года карантин отменили в 72 очагах пастереллеза в Республике Алтай. Число постоянных КПП сократили с 12 до 6. К середине января 2026 года в регионе было зафиксировано 40 очагов и около 2 тыс. заболевших животных, к 10 февраля — уже 70.

Александра Стрелкова