В Горном Алтае может быть введен режим ЧС для борьбы с пастереллезом животных

Около 1,6 тыс. голов крупного и мелкого рогатого скота уничтожено в Республике Алтай для предотвращения распространения заболевания животных пастереллезом. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Петровская на заседании правительства региона 13 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», первые очаги заболевания были выявлены в Онгудайском районе в самом конце 2025 года. К настоящему времени зарегистрировано уже около 40 очагов. В районе введен карантин в рамках режима повышенной готовности. Глава республики Андрей Турчак не исключил объявления чрезвычайной ситуации, что, в частности, позволит региону обратиться к федеральному центру за финансовой поддержкой для выплаты компенсации владельцам забитого скота.

Сейчас в Горном Алтае идет вакцинация домашнего скота. По словам госпожи Петровской, она завершится 20 января в Кош-Агачском районе. В дальнейшем должна быть проведена ревакцинация.

Валерий Лавский