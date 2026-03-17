Карантин по пастереллезу сняли в 72 очагах в Республике Алтай

Карантин отменили в 72 очагах пастереллеза в Республике Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак в Telegram-канале. С 5 февраля новые случаи заболевания животных не фиксировались.

Число постоянных КПП сократили с 12 до 6, при этом запрет на ввоз восприимчивых животных сохраняется. Выпас вакцинированного скота разрешен при соблюдении ветеринарных правил, убой допускается только на оборудованных площадках под контролем ветслужб.

Пастереллез — бактериальная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем при контакте между сельскохозяйственными и дикими животными, а также птицами. Возможно заражение человека.

«Легализация отрасли — это не прихоть чиновников и ветеринаров, а защита фермеров и хозяйств в подобных ситуациях»,— указал господин Турчак.

К середине января 2026 года в регионе фиксировали 40 очагов и около 2 тыс. заболевших животных, к 10 февраля — уже 70. С начала марта ограничения начали смягчать. В Новосибирской области выявили 42 очага, участники рынка опасаются распространения ящура. Это может привести к ограничениям экспорта из России мяса и молочной продукции.

