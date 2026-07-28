«Кубань Кредит» принял участие в Дне овощных культур

В Темрюкском районе прошел День овощных культур — ежегодное аграрное событие, в котором приняли участие ведущие специалисты сельскохозяйственное отрасли в Краснодарском крае. Эксперты «Кубань Кредит» представили продукты и услуги банка на площадке мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Кубань Кредит» Фото: пресс-служба «Кубань Кредит»

В этом году День овощных культур впервые провели в Темрюкском районе – на полях показательного фермерского хозяйства высадили актуальные сорта российской селекции: томаты, перцы, баклажаны и белокочанную капусту. Глава хозяйства, клиент Банка «Кубань Кредит» Александр Ерохин отметил, что аграрии смогли лично оценить, как эти сорта показывают себя в промышленных масштабах.

Организатором мероприятия выступил Федеральный научный центр риса. Именно его сотрудники ведут селекцию семян, из которых выращиваются овощи, попадающие на прилавки нашей страны и не только. На Дне овощных культур ученые показали потенциал овощных сортов, поделились последними исследованиями и разработками. Гости события имели возможность задать вопросы, обсудить актуальные проблемы отрасли и получить консультации по повышению урожайности.

О доступных механизмах финансирования деятельности представителям АПК рассказали директор Темрюкской региональной дирекции «Кубань Кредит» Оксана Реброва и заместитель директора по корпоративному бизнесу Анна Филатова. Они отметили, что банк предлагает аграриям комфортный и технологичный путь получения средств: предоставить необходимые для кредитной заявки документы можно онлайн. Помимо льготных кредитов с господдержкой, для клиентов применяются индивидуальные условия кредитования, учитывающие специфику агробизнеса.

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