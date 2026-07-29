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Аренда недвижимости ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион в электронной форме методом пошагового повышения начальной цены на право заключения договора аренды торговых площадей для организации сезонной продажи мороженого и прохладительных напитков на железнодорожных вокзалах и платформах Северо-Кавказской железной дороги.

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Предложение включает в себя площади в ключевых транспортных узлах Краснодарского края. География размещения: г. Сочи, г. Туапсе

  • Период работы: с апреля по октябрь (сезон максимального спроса).
  • Начальный размер арендной платы составляет 261 837,86 рублей (с НДС).
  • Коммунальные и эксплуатационные услуги оплачиваются отдельно.
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Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

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Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Информация об Объектах размещена на официальном сайте Недвижимость РЖД: https://property.rzd.ru/ru/7395/page/14897?id=36620

Дополнительную информацию о проведении аукциона, объектах, их осмотре можно получить по телефону: 8(863)259-00-26 или по адресу электронной почты nri_KarachentsevaAS@skzd.rzd.ru

ОАО РЖД
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